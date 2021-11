Grande Fratello Vip 6 ventiduesima puntata: nominati, preferiti, cambi giri

Tutto quello che è successo nel corso del nuovo appuntamento di venerdì 26 novembre 2021 in Casa e in studio

Il Grande Fratello Vip 6 è tornato stasera, venerdì 26 novembre 2021, con la ventiduesima puntata. Alfonso Signorini ha innanzitutto parlato con Jo Squillo, che ci ha tenuto a mostrare il suo sostegno a tutte le donne, in qualunque parte del mondo si trovino. Quando si è collegato con la Casa, il conduttore ha voluto capire meglio cos’è accaduto tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Dopo la nomination di lunedì scorso, la cantante lirica si è scagliata contro la showgirl. In questi giorni, gli scontri sono andati avanti.

Dopo aver mandato in onda le clip delle lacrime di Miriana e dei vari insulti che Katia le ha riservato, Signorini ha mostrato il momento in cui hanno avuto un riavvicinamento. La Trevisan stasera ha raggiunto commossa la cantante e abbassandosi verso terra le ha stretto le mani. È arrivato il momento per Delia Duran e Alex Belli di avere il loro confronto faccia a faccia. Ciò che è accaduto tra loro stasera non ha convinto proprio nessuno.

La Duran, dopo aver addirittura abbracciato Soleil, ha dovuto lasciare la Casa. La puntata è andata avanti con Giucas Casella e i suoi amori del passato. Signorini ha citato un certo Armando e anche Patrizia De Blank, a cui ha lanciato un invito: potrà dire la sua su ciò che c’è stato tra lei e Giucas anni fa. Si è passati poi a parlare delle new entry e, in particolare, di Patrizia Pellegrino. Quest’ultima ha già avuto qualche diverbio in Casa.

È arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto della ventiduesima puntata del GF Vip 6. Le quattro gieffine in sfida sono approdate nello studio di Canale 5 per scoprire chi tra loro avrebbe abbandonato il gioco. In effetti, il venerdì rappresenta solitamente la puntata dell’eliminazione. Questa volta, il reality show ha cambiato giro, non facendo uscire nessuna di loro. Katia, Sophie e Carmen sono subito rientrate in Casa, convinte di essere state favorite dal pubblico.

In realtà, rimasta in studio, Miriana ha scoperto di essere stata lei la preferita del pubblico con il 37% dei voti (Sophie 27%, Carmen 20% e Katia 16%). La Trevisan, di fronte all’annuncio di Alfonso, non ha trattenuto la commozione e ha ringraziato il pubblico. È così rientrata in Casa e ha sorpreso tutti rivelando di essere stata la favorita. Miriana ha deciso di mandare direttamente al televoto Carmen.

La serata è andata avanti con Francesca Cipriani, che ha chiesto ad Alfonso di essere il suo testimone al matrimonio con Alessandro. Ma la vera sorpresa è arrivata quando ha potuto incontrare sua madre. Sono partite successivamente le nomination. La Casa ha scelto di rendere immune Katia e le opinioniste Francesca. Al televoto sono finite insieme a Carmen, Manila, Soleil, Lulù e Clarissa.

Lulù ha nominato Manila;

Miriana ha nominato Soleil;

Katia ha nominato Lulù;

Clarissa ha nominato Manila;

Carmen ha nominato Manila;

Sophie ha nominato Manila;

Manila ha nominato Sophie;

Jessica ha nominato Manila;

Francesca ha nominato Clarissa;

Soleil ha nominato Sophie;

Manuel ha nominato Clarissa;

Aldo ha nominato Soleil;

Davide ha nominato Lulù;

Gianmaria ha nominato Soleil;

Alex ha nominato Lulù;

Giucas ha nominato Clarissa.

Lulù Selassié non ha avuto una motivazione da esporre quando ha nominato Manila Nazzaro e questo ha scatenato la furia di Alfonso.

“Se non stai alle regole del gioco esci. La nomination è una regola. Se non ti vuoi esporre non rispetti la regola”

Durante la sua nomination in confessionale, Giucas non ha trattenuto le lacrime. Il reality gli ha riservato una nuova sorpresa per lui, ovvero il peluche preferito di suo nipote.