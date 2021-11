Signorini ha aperto la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 6 mettendo subito Aldo Montano e Alex Belli uno di fronte all’altro. In tutti gli argomenti più caldi della serata c’era Belli, per questo è stata una puntata lunga per lui, meglio iniziare subito. Il conduttore ha chiamato i due Vipponi in Super Led ed è ripartito dalla clip su quanto è successo. I due concorrenti si ignorano da martedì mattina e stasera si sono confrontati per la prima volta. Montano ha subito chiesto scusa per il suo comportamento, prima ad Alex poi alla sua famiglia e al programma. Belli è subito partito all’attacco anche in puntata, ma Aldo ha chiesto tempo di spiegare il suo punto di vista.

Si è acceso un confronto ma lo schermitore è riuscito a spiegarsi senza perdere le staffe. Alex invece ha continuato a provocarlo e a sfidarlo, anche toccandolo più volte, come in realtà ha fatto martedì mattina anche se nessuno lo dice. Dopo averlo attaccato anche stasera ha attuato la sua solita tattica, ovvero passare alle maniere dolci. “Io sono il suo fan, io ti voglio bene, ho il cuore spezzato”, ha detto Belli. Ovviamente anche Gianmaria Antinolfi è finito al centro della discussione: potrebbe mai non essere tirato in ballo nelle dinamiche? Sonia Bruganelli ha provato ad addossare a Gianmaria la colpa, mentre Adriana Volpe ha riportato il focus sul nodo centrale della questione: tutto è partito da Alex. La pubblicità ha fermato questo momento.

Alex ha dato la sua mano ad Aldo per sancire una tregua, ma subito dopo è tornato a istigare l’altro. Per questo Signorini lo ha bacchettato: “Hai rovinato tutto quando hai detto ‘Questo è fair play, quello che dovresti insegnarmi tu’. Hai toppato”. Per l’attore era in arrivo una nuova tegola: il faccia a faccia con Delia Duran. Lei ha visto prima Soleil, però, e Signorini è andato avanti con la puntata facendo credere ad Alex che non avrebbe visto sua moglie. Quindi il conduttore è passato a Nicola Pisu e Miriana Trevisan, ma non ci sono stati particolari risvolti nel rapporto. L’eliminato della sedicesima puntata del GF Vip 6 è Jo Squillo. Queste le percentuali del televoto: Soleil 41%, Gianmaria 22%, Nicola 20%, Jo 17%.

Prima delle nomination, Alex ha incontrato Delia ed è stato un duro confronto. Per Belli la serata non era ancora finita, perché Signorini ha affrontato anche la battuta infelice su Manuel. Ha chiamato in Super Led i protagonisti: Alex, Soleil, Davide e lo stesso Manuel e ha mostrato il video integrale del momento in piscina. Il video è servito a chiarire bene il tutto, a dire il vero, perché i tre stavano parlando di una scenetta, di uno show da fare tutti insieme e il clima era giocoso. Non si parlava quindi di dinamiche o altro, come si poteva capire invece con il video estrapolato. Manuel Bortuzzo non si è offeso, ma ha ripreso Alex:

“Ci sono due strade che si possono prendere. Quella personale, io non me la potrò mai prendere. Mi sento normale, se ridi e scherzi con tutti puoi farlo anche con me. Poi c’è la strada di chi è fuori dal contesto e di chi accende la tv e vede la frase. Posso dire ad Alex di stare attento per questo”

Alfonso ha appoggiato le parole di Manuel, ma ha aggiunto che quella battuta fatta in assenza di Manuel era infelice così come lo è stata la sua risata. L’attore ha chiesto scusa alle persone che si sono sentite ferite dalla sua battuta.

Capitolo nomination. Gli immuni di stasera sono le Selassié, Giucas Casella, Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Manila Nazzaro e Aldo Montano. Le opinioniste hanno reso immune Miriana Trevisan. Tutti loro hanno nominato in confessionale, i nominabili invece intorno al tavolo. I nominati sono Gianmaria, Alex, Davide, Carmen, Soleil. Non ci sarà eliminazione lunedì prossimo. Queste le nomination nel dettaglio: