Grande Fratello Vip 6 quindicesima puntata: nominati, svolte e stoccate

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, che è andato in onda stasera con la quindicesima puntata. Nella prima serata di lunedì 1 novembre 2021, Alfonso Signorini ha deciso di aprire i giochi con alcune clip riguardanti la festa di Halloween nella Casa di Cinecittà. Ed ecco che è arrivato il momento per Alex Belli e Gianmaria Antinolfi di confrontarsi ancora una volta. Non sono mancate le discussioni in salotto e successivamente Giucas Casella ha ricevuto una sorpresa da parte di Iva Zanicchi.

Il padrone di casa ha scelto poi di continuare con la questione legata ad Alex Belli e Aldo Montano. Sembra proprio che ormai il loro rapporto non sia più quello di qualche giorno fa. Per l’attore non è stato di certo un bel momento, visto che l’intero studio si è rivoltato contro di lui! Signorini ha lasciato per un po’ perdere i litigi e ha permesso a Francesca Cipriani di farsi conoscere ancora meglio dal pubblico.

La simpatica gieffina ha commosso nel momento in cui ha raccontato di non aver avuto un’infanzia difficile. Di quegli anni ricorda anche il bullismo contro cui ha dovuto lottare. Iva Zanicchi è poi rientrata in Casa per confrontarsi, in modo simpatico e ironico, con Katia Ricciarelli. Le due hanno avuto modo di parlare dei loro rispettivi rapporti con Alberto Sordi. Come già era stato anticipato, Alfonso ha proseguito puntando l’attenzione su Alex e Soleil.

L’attore ha avuto modo di scoprire cosa pensa sua moglie Delia Duran sul suo rapporto con la Sorge ed è rimasto un po’ angosciato dalla cosa. Al GF Vip 6 non è mancato il momento simpatico con Giucas Casella. Signorini l’ha invitato in studio per mettere in atto la sua sfida. Il concorrente ha cercato di ipnotizzare il conduttore, le opinioniste, gli ex gieffini, il pubblico presente in studio e quello a casa. Ovviamente il momento ha strappato una risata un po’ a tutti.

Chi ha vinto il televoto questo lunedì 1 novembre? La più votata dal pubblico è stata Carmen, che ha battuto Gianmaria e Francesca. In quanto è stata eletta la preferita dai telespettatori, ha avuto l’amaro compito di decidere chi mandare direttamente al televoto tra i due suoi sfidanti: Antinolfi.

Il reality show ha organizzato un momento speciale per Sophie Codegoni, che ha avuto l’opportunità di incontrare suo padre. Dopo di che, Signorini ha portato avanti la puntata con le nomination. I concorrenti preferiti scelti in Casa sono stati Giucas, Manila, Aldo, Alex, Manuel e Katia. La Volpe e la Bruganelli hanno salvato Francesca. Al televoto sono finiti Gianmaria, Soleil, Jo e Nicola.

Jo ha nominato Soleil;

Soleil ha nominato Jo;

Le sorelle Selassié hanno nominato Soleil;

Nicola ha nominato Davide;

Davide ha nominato Sophie;

Miriana ha nominato Sophie;

Gianmaria ha nominato Jo;

Manila ha nominato Nicola;

Katia ha nominato Nicola;

Aldo ha nominato Soleil;

Alex ha nominato Jo;

Francesca ha nominato Nicola;

Carmen ha nominato Soleil;

Manuel ha nominato Miriana;

Giucas ha nominato Miriana.

Soleil è finita nel mirino di vari telespettatori negli ultimi giorni per l’affermazione su Gianmaria: “Come gli scarafaggi gli butti l’acido e non muoiono mai”. Signorini l’ha invitata stasera a chiedere scusa e a pensare due volte prima di parlare. La gieffina ha fatto presente che non voleva far riferimento a determinate situazioni. Le sue giustificazioni, però, hanno infastidito non poco Alfonso: “Dovevi chiedere scusa e basta. Siamo sicuri di quello che dici, sennò ti avremmo buttata fuori dalla Casa”. Il conduttore l’ha subito interrotta ed è andato avanti con le nomination.