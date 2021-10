Grande Fratello Vip 6 ottava puntata: nominati, eliminato e tante sorprese

Alfonso Signorini è tornato con il nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 6 nella prima serata di venerdì 8 ottobre 2021. Nel corso dell’ottava puntata non sono mancati i momenti di tensione e sicuramente anche quelli più emozionanti. Il padrone di casa ha preferito, anche questa volta, iniziare dalla ‘guerra’ tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due opinioniste non se le sono mandate a dire in diretta tv.

In particolare, la moglie di Paolo Bonolis ci è andata giù pesante con la sua collega! Subito dopo, il conduttore si è collegato con la Casa e ha ricordato il momento speciale vissuto da Manuel Bortuzzo, che ha commosso ed emozionato tutti. La puntata è andata avanti con Francesca Cipriani, la quale ha cercato di rivedere il suo fidanzato Alessandro, con la sua esuberanza. E non è poi mancato lo scontro tra donne, ovvero quello tra Raffaella Fico e Miriana Trevisan.

Sembra proprio che per le due non sia possibile far nascere un rapporto d’amicizia, in quanto non si trovano proprio. È arrivato poi il momento per Alex Belli di ricevere una sorpresa: una romantica lettera da parte della cognata. Immediatamente dopo, sulla passerella, ha avuto modo di rivedere suo fratello Francesco. Signorini ha scelto poi di passare a un momento ironico, dedicato a Katia Ricciarelli e Giucas Casella.

Quest’ultimo ha ricevuto, inoltre, una sorpresa da parte del figlio, che in un video messaggio gli ha riservato parole d’amore. Signorini ha poi annunciato il primo gieffino salvo del televoto: Nicola Pisu. La serata è andata avanti con la struggente storia di Samy Youssef, che non ha potuto non commuovere tutti. Per lui è arrivato un responsabile della casa famiglia che l’ha accolto quando è sbarcato dall’Egitto in Italia, Angelo.

Quest’ultimo rappresenta una figura importante nella vita di Samy e questo momento ha decisamente emozionato tutti. Quello che c’è dietro le esistenze di questi ragazzi è davvero agghiacciante. Samy è sicuramente uno di quelli che è riuscito a costruirsi un futuro e a salvare la sua famiglia.

Alfonso ha poi diviso i concorrenti: gli uomini nella camera da letto e le donne nel salotto. Questo, per parlare con Lulù, una delle sorelle Selassié. La sua storia con Bortuzzo sta facendo discutere, in quanto sembra che lui si senta un po’ soffocato. La ragazza ha assicurato di aver compreso la situazione, tanto che si sente più serena.

Amedeo Goria ha avuto un confronto con Maria Teresa Ruta questa sera. La madre dei suoi figli, ex concorrente della scorsa edizione del reality, ci ha tenuto a fare delle puntualizzazioni. Ovviamente non sono mancati i sorrisi e i momenti ironici. Ed ecco che è arrivato l’esito del televoto: l’eliminato dell’ottava puntata del GF Vip 6 è Samy! Successivamente, la Cipriani ha avuto modo di rivedere il fidanzato Alessandro, con grande felicità, e non sono mancate le risate!

È arrivato il momento delle nomination e così anche di conoscere i preferiti, ovvero gli immuni: Alex, Katia, Aldo, Manuel e Francesca. In studio, Sonia ha scelto, invece, Nicola Pisu e la Volpe ha salvato Davide Silvestri. Al televoto sono finiti Raffaella, Gianmaria e Miriana.