Grande Fratello Vip 6, entra un nuovo concorrente: chi è, tutti i dettagli

Il cast del Grande Fratello Vip 6 si ingrossa ulteriormente: in arrivo c’è un nuovo concorrente che dovrebbe fare il suo ingresso tra venerdì 28 e lunedì 31 gennaio. A rendere nota la notizia è stata l’esperta di gossip attiva su Instagram Deianira Marzano, che ha dato per “ufficiale” l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia di Gianluca Costantino. Di chi si tratta? Il giovane è un modello e personal trainer. Tra le sue esperienze nel mondo della moda, da segnalare che è stato un volto della campagna di intimo di DSquared2. Inoltre, spulciando i suoi profili social, si presenta anche come consulente finanziario.

Fisico statuario, definito dal lavoro in palestra, ha capelli corti castani e occhi scuri. Su Instagram conta quasi 20 mila seguaci. Nella Casa, laddove dovesse arrivare la conferma ultima da parte del programma Mediaset circa il suo imminente ingresso nel gioco, troverà un suo caro amico, Alessandro Basciano. A esultare saranno anche le donne single della dimora di Cinecittà che potranno rifarsi gli occhi dopo aver chiesto a gran voce ad Alfonso Signorini un ‘bono’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GRANDE FRATELLO (@grande_fratello_tv)

Grande Fratello Vip, che rischia di non essere più così vip

Gianluca Constantino, laddove dovesse aprire la fatidica porta rossa della Casa del GF Vip, sarebbe l’ennesimo concorrente ad avere ben poco di vip. Il grande pubblico non lo conosce, così come non conosceva le principesse Selassiè, Alessandro Basciano, Samy Youssef, Tommaso Eletti e Andrea Casalino, solo per citare i semi-sconosciuti che sono stati arruolati per la sesta edizione del reality.

Guardando alle precedenti stagioni la musica non cambia: di ‘vipponi’ realmente noti, per usare un’espressione di Alfonso Signorini, c’è stata carestia. E infatti il pubblico affezionato al reality ha mormorato più volte sulla questione, domandandosi sarcasticamente se fosse ancora il caso di chiamare la trasmissione Grande Fratello Vip.

Al di là delle polemicucce inerenti al cast, i numeri stanno dando ragione a Signorini e alla sua squadra autoriale: il reality, in onda per mesi e per ben due volte alla settimana, continua ad avere ascolti apprezzabili.