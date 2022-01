Ascolti tv ieri, The Voice Senior e GF Vip: chi ha vinto, ottimo Amadeus

Ieri sera è andata in scena l’ultima sfida tra The Voice Senior e Grande Fratello Vip: gli ascolti tv di venerdì 21 gennaio 2022 assegnano una vittoria a entrambi, però. Come è potuto succedere? Volendo assegnare per forza la vittoria della prima serata allora andrebbe assegnata ad Antonella Clerici, ma i dati portati a casa da Signorini sono decisamente all’altezza della media stagionale. Il venerdì sera è una serata in cui il GF Vip ha sofferto leggermente di più nei mesi scorsi, ieri sera invece ma mantenuto gli oltre tre milioni di spettatori e ha superato il 20% di share. Insomma, un risultato non di poco conto per Mediaset. Di seguito tutti gli ascolti tv di ieri relativi alla prima serata:

Rai Uno – The Voice Senior: 3.882.000 spettatori e il 19.5% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip: 3.373.000 spettatori e il 20.6% di share;

Rai Due – The Good Doctor 5: 1.145.000 spettatori e il 4.6% di share; The Resident 4: 815.000 spettatori e il 4% di share;

Italia 1 – Mechanic: Resurrection: 1.756.000 spettatori e il 7.5% di share;

Rai Tre – Speciale Tg3 – Verso il Quirinale: 537.000 spettatori e il 2.3% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.072.000 spettatori e il 5.7% di share;

La7 – Propaganda Live: 884.000 spettatori e il 4.8% di share;

TV8 – 4 Ristoranti: 343.000 spettatori e l’1.6% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 346.000 spettatori e il 2.1% di share.

Ascolti tv venerdì 21 gennaio 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.748.000 spettatori e il 21.3% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 2.216.000 spettatori e il 18.1% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.784.000 spettatori e il 13.3% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 2.168.000 spettatori e il 17.8% di share;

Canale 5 – Love is in the air: 1.840.000 spettatori e il 14.7% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 2.617.000 spettatori e il 18% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 2.168.000 spettatori e il 14.6% di share;

Rai Uno – L’Eredità: 5.144.000 spettatori e il 24.9% di share;

Canale 5 – Avanti un altro: 3.969.000 spettatori e il 19.6% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 5.286.000 spettatori e il 21.3% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.629.000 spettatori e il 6.6% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.814.000 spettatori e il 15.4% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 21 gennaio 2022