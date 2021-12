Grande Fratello Vip 6, è nata un coppia: bacio infuocato e Natale d’amore

Natale d’amore al Grande Fratello Vip 6: Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, nella notte della Vigilia, si sono dati un bacio di fuoco, pieno di passione. Il giovane, non appena ha messo piede nella Casa più spiata d’Italia, non ha perso tempo, sfoggiando immediatamente le sue armi da seduttore e facendo perdere la testa all’ex tronista di Uomini e Donne, che solo pochi giorni fa baciava Gianmaria Antinolfi. Da quando però è sbarcato Basciano nel reality, la 19enne ha avuto occhi solo per lui. Ed ora, voilà: baci e coccole che stanno facendo aumentare la temperatura nella dimora di Cinecittà.

Non appena Gianmaria ha salutato Sophie, questa ha avuto la strada spalancata nel coltivare il rapporto con Alessandro con il quale da giorni si scambia occhiate, carezze, confidenze e carinerie. Il bacio nella notte che ha fatto da anticamera al giorno di Natale altro non è stato che un passo naturale di ciò che è stato seminato dai due giovani nei giorni scorsi (qui il video del bacio).

Da rilevare inoltre che Sophie e Alessandro si atteggiano come se già fossero una coppia di fidanzatini. Così, eccoli ritagliarsi dello spazio tutto per sé in sauna per discutere apertamente di ciò che li sta travolgendo. Nella fattispecie si sono domandati se stanno remando nella direzione corretta. Sophie, a tal proposito, non nutre dubbi, convinta di essere dalla parte giusta. Basciano dal canto suo le ha spiegato questo:

“Ti spiego una cosa, puoi fidarti di me, qui abbiamo la possibilità di viverci veramente senza distrazioni, perché siamo io e te. Fuori ci sono un sacco di belle ragazze, ma penso ci sia passata anche tu, è davvero difficile impegnarsi in una relazione quando sei così esposto, fidati di me”.

Grande Fratello Vip 6, Sophie e Jessica: alta tensione

L’abbozzo di love story che sta nascendo ha provocato forti malumori nella Casa. A essere più sofferente di tutti è Jessica Selassiè, la quale nutriva mire nei confronti di Basciano. Peccato che l’ex volto di Temptation Island, seppur è sempre stato carino ed educato con la ragazza, abbia scelto di corteggiare Sophie. La questione ha innescato attriti pesanti tra la stessa Codegoni e la Selassiè, con la prima che ha tenuto un atteggiamento alquanto opaco con la seconda.

Sophie infatti ha detto a più riprese a Jessica di non preoccuparsi, assicurandole di non aver progetti con Basciano. La principessa, però, accortasi immediatamente dell’incoerenza della 19enne, è crollata nei giorni scorsi, finendo in una valle di lacrime.