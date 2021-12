GF Vip, la Casa nel caos per i nuovi amori: Jessica in lacrime, Katia furiosa

By

Nervi tesi e temperatura in salita nella Casa più spiata d’Italia: i nuovi legami speciali creano scompiglio

Missione compiuta: Alfonso Signorini e la sua squadra autoriale sono riusciti a mettere pepe al GF Vip con i nuovi ingressi. E che pepe! Alessandro Basciano e Biagio D’Anelli stanno facendo rapidamente salire la temperatura amorosa all’interno della Casa più spiata d’Italia, avendo subito fatto breccia nel cuore di alcune inquiline. Viva l’amore? Mica tanto, perché i rapporti che si stanno delineando stanno creando un vero e proprio terremoto negli equilibri della dimora di Cinecittà. In particolare Jessica Selassiè ha avuto un crollo nel vedere l’amica Sophie Codegoni avvicinarsi pericolosamente a Basciano. Katia Ricciarelli è invece tornata a tuonare su Miriana Trevisan per via del suo legame con D’Anelli.

Grande Fratello Vip, Jessica distrutta dal feeling tra Sophie Codegoni e Basciano: tradita un’amicizia

A provocare una crisi in Jessica è la vicinanza sempre più palese tra Alessandro e Sophie, ormai libera da qualsivoglia vincolo visto che con Gianmaria Antinolfi il flirt è stato archiviato. Così, nelle scorse ore, Basciano e la Codegoni hanno iniziato a conoscersi meglio e ad avere atteggiamenti alquanto affettuosi. Peccato che pure Jessica aveva messo gli occhi sull’aitante ragazzo. Il tasto dolente è che Sophie ha predicato bene e razzolato male. “Se ci fosse qualcosa te l’avrei detto. Le uniche cose che devo guardare sono la tranquillità di Gianmaria e la tua”, diceva all’amica Selassiè, assicurandole che per Alessandro non nutriva particolari mire. E invece…

E invece la situazione reale racconta altro. Sophie e Basciano sono sempre più vicini. Non solo: la Codegoni ha giocato un tiro mancino all’amica Jessica, che si è sentita tradita ed è crollata in una valle di lacrime. Cosa è accaduto? Un fatto più che fastidioso: Sophie è andata da Alessandro e la ha narrato le confidenze che le aveva fatto la Selassiè. Ma c’è di più: ha ammesso che a lui è interessata, nonostante a Jessica abbia detto il contrario.

“Jessy è venuta da me a dirmi che sono str…a perché in realtà mi piaci tu anche se dico di no. Mi ha proprio detto ‘sai che piace anche a me, quindi se ti piace devi dirmelo’. Io le ho detto che ci può essere un interesse a livello fisico e forse mentale. Poi anche caratterialmente mi piaci”.

Tra mercoledì e giovedì, Sophie e Basciano si sono avvicinati ulteriormente, passando l’intera nottata insieme, sul divano avvinghiati e sotto le coperte, fino alle prime ore del mattino scambiandosi carezze e coccole.

Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli: “Con Miriana Trevisan ho chiuso”

Altro legame ‘special’ che sta innescando attriti è quello nato tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. Katia Ricciarelli, nelle scorse ore, è tornata a scontrarsi con l’ex velina. Dopodiché ha avuto un confronto con Davide Silvestri, lamentandosi e sostenendo che la campana è incoerente. “Vorrei e non posso, è questo il suo motto”, ha chiosato la Soprano.

Davide le ha domandato perché lei si ritrovi sempre al centro delle dinamiche della Trevisan. “È lei che viene da me”, la replica netta di Katia che ha aggiunto: “Lei, per me, è una persona che non conta più”.