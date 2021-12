Grande Fratello Vip 6, come festeggiano i concorrenti il Natale nella Casa

I programmi per le feste dei Vipponi, tra cenone della Vigilia e interminabili prove per i canti con Katia Ricciarelli

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6 stanno trascorrendo il Natale nella Casa. I festeggiamenti sono cominciati come tutti nella sera della Vigilia di Natale, con il tradizionale cenone. La spesa è arrivata nella Casa nel pomeriggio, Jessica si è dedicata come sempre alla preparazione della cena, ma non da sola, mentre altri si sono subito messi davanti allo specchio per preparare sé stessi. Nonostante abbiano trascorso le feste lontano dai parenti e dalle famiglie, i Vipponi di Signorini hanno trascorso un bel Natale.

Il programma di questi primi giorni di festa non è stato molto diverso da quello dell’anno scorso. Già nella passata edizione infatti i concorrenti hanno trascorso Natale e Capodanno nella Casa di Cinecittà e il pubblico li ha seguiti nella preparazione della cena come durante. Forse quest’anno avranno meno pubblico, visto che non c’è coprifuoco né zona rossa che costringe le persone a stare in casa. Fatto sta che i concorrenti si sono dati tutti – o quasi – da fare in cucina e anche nelle pulizie, uscendo fuori dagli schemi dei turni che invece provano a seguire rigidamente negli altri giorni. Quindi hanno cenato e festeggiato il Natale.

Nel pomeriggio di ieri, inoltre, Signorini ha inviato un messaggio di auguri ai suoi Vipponi. Ma attenzione, perché nella magia del Natale qualcosa è successo: Sophie e Basciano si sono baciati! O almeno ci sono stati approcci simili a un bacio, in magazzino, lontani da tutti e in segreto. Un segreto che al massimo durerà fino a lunedì. Poi Alessandro ha dormito con Sophie – e Federica, che ha subito la situazione – e questo ha scatenato l’ira dei social: secondo molti Sophie sarebbe incoerente e soprattutto avrebbe sbagliato nei confronti di Jessica. Insomma non sono mancate le dinamiche nella notte di Natale, chissà cos’altro potrà succedere…

Oggi arriveranno i regali? Il GF Vip non dovrebbe mancare in questo: come l’anno scorso è facile che nel pomeriggio del 25 dicembre arrivino i regali dai parenti. Memorabile lo scarto dei regali della passata edizione, quando un biglietto fraintendibile di Natalia Paragoni ha mandato in tilt la casa intera, e non solo Andrea Zelletta! Si replicherà la scena con altri protagonisti? In attesa di scoprirlo c’è comunque una novità per il Natale dei concorrenti del GF Vip 6: i canti con Katia Ricciarelli.

La Vippona sta tenendo tutti in riga con le prove e più di qualcuno vorrebbe scappare, in realtà. I più insofferenti alle prove, continue durante la giornata, sono probabilmente Lulù, Gianmaria, Manuel e Barù. Alcuni Vipponi inoltre hanno preparato dei cartelloni con dei messaggi, insomma tutto si è svolto in serenità e tranquillità. L’anno scorso, invece, sempre Zelletta andò a dormire in sauna per non sentire i litigi nella notte più magica dell’anno. Ma la giornata non è ancora finita…