Grande Fratello Vip 6, chi entra lunedì e chi a dicembre: i nomi

Alfonso Signorini ieri sera ha annunciato l’ingresso di nuovi concorrenti lunedì al Grande Fratello Vip 6, ma senza fare i loro nomi. Per il momento gli autori hanno preferito giocarsi l’effetto sorpresa col pubblico, o almeno con quella parte di pubblico, forse minima, che non naviga in rete e quindi non ha modo di leggere i nomi dei nuovi concorrenti in anteprima. Perché sul Web non esistono segreti e tutto ciò che si vocifera o si decide nei corridoi delle reti televisive salta fuori. Non sempre, è vero, ma spesso e volentieri succede. E succede soprattutto con il GF Vip con il cast e i concorrenti che entrano durante il reality.

Durante la ventesima puntata di ieri, Signorini ha svelato anche ai Vipponi già nella Casa che lunedì entreranno rinforzi. Loro sembravano entusiasti, ma non lo sarebbero davvero secondo Soleil Sorge che come sempre interviene ogni volta che può contro i suoi compagni d’avventura. Chissà se con i nuovi concorrenti del GF Vip 6 andrà d’accordo e dovrà trovare altri modi per essere protagonista in puntata oppure proseguirà con gli scontri e gli attacchi. Ma chi si troverà di fronte già fra due giorni?

La porta rossa si aprirà per due nuove vippone nella prossima puntata: lunedì entreranno al GF Vip 6 Maria Monsé e Patrizia Pellegrino. Questi i nomi svelati con un tweet da Giuseppe Candela, che ne ha aggiunti altri due in arrivo a dicembre: Nathaly Caldonazzo e Vera Gemma. Sulla carta, perché mai dire mai, loro due potrebbero scatenare più dinamiche delle due che entreranno lunedì.

La lista è ancora lunga, lo stesso Signorini ha confermato che i nuovi concorrenti del GF Vip 6 saranno dieci. In più le Selassié diventeranno concorrenti unici e solo così – e anche grazie alle non squalifiche – si riuscirà ad arrivare fino a metà marzo 2022. Chi entrerà al GF Vip 6, oltre alle quattro sopra citate? Nella lista ci sono anche i nomi di Biagio D’Anelli, Adelaide De Martino (sorella di Stefano), Giulio Raselli e Giulia Cavaglià. Ne mancherebbero altri due, ammesso che gli altri fossero certi. Si vocifera anche dell’ennesimo ritorno di Valeria Marini.