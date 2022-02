Grande Fratello Vip 6, 39esima puntata: candidati finalisti e colpi di scena

La trentanovesima puntata del GF Vip 6 di lunedì 31 gennaio 2022 è cominciata con il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge? Stranamente no, Alfonso Signorini in questa serata ha preferito passare in esame prima le conseguenze del fortissimo scontro tra Giucas Casella e Nathaly Caldonazzo. La sfuriata è costata la nomination a Giucas, che è finito al televoto per la prima volta. Nella Casa qualcuno ha condannato il comportamento di Casella, altri invece lo hanno difeso a spada tratta. Nessuno insomma è stato in grado di trovare una via di mezzo, per esempio che ha esagerato venerdì scorso ma che è una brava persona. Solo stasera su suggerimento di Signorini alcuni hanno espresso un pensiero simile.

Hanno avuto modo di chiarire in questi giorni, Nathaly sembrerebbe disposta a metterci una pietra sopra ma resta ferma sul suo pensiero. Giucas ha ammesso che un po’ calca la mano sul suo personaggio perché si diverte e diverte. Naturalmente chi si è esposto in maniera più dura su questo scontro è stata Soleil Sorge, e altrettanto naturalmente è intervenuta a gamba tesa su Nathaly. Quest’ultima però sa difendersi abbastanza bene e lo ha già dimostrato. Sonia Bruganelli si è scagliata contro la Caldonazzo, mentre Adriana Volpe ha trovato eccessivo Giucas ma ha fatto notare che lui stesso si è subito reso conto di aver esagerato.

Chiuso questo primo spazio nel giro di venti minuti, il conduttore ha aperto il libro Delia Duran e Alex Belli. La discussione si è concentrata in un primo momento sui commenti degli altri concorrenti sull’ormai famosissimo amore libero. Nel weekend Delia si è avvicinata a Gianluca e si è tolta l’anello. Soleil ha condannato la Duran definendo il suo comportamento inopportuno verso il suo matrimonio con Belli. Sempre secondo lei, ciò che è successo prima – quindi tra Soleil e Alex – era del tutto diverso perché è successo in modo naturale. Delia pare abbia lasciato Alex Belli, soprattutto dopo la lettera d’amore di Soleil.

Gianmaria Antinolfi ha lasciato il Grande Fratello Vip 6, come già annunciato, per motivi di lavoro. Ad attenderlo fuori dalla porta rossa c’era la sua famiglia. La prima candidata alla finale, quindi preferita, è stata Delia. Queste le percentuali: Delia 52%, Soleil 36%, Giucas 12%. Lo stupore nella Casa era facilmente leggibile sui volti di quasi tutti i concorrenti. A gioire per Delia sono stati in pochi, tra cui Miriana, Nathaly e Manila. Soleil era invece furiosa e dopo aver perso diversi televoti ultimamente di sicuro starà facendo due più due: il suo personaggio non funziona più. Neanche al GF Vip 6, dove sembrava essere partita bene invece.

Miriana Trevisan ha riabbracciato Biagio D’Anelli nella nave dell’amore. L’ex Vippone trascorrerà qualche ora nella Casa. C’è stato spazio anche per parlare del rapporto ormai rotto tra Soleil e Manila Nazzaro, che se ne dicono di ogni da qualche giorno. Le nomination della 39esima puntata del GF Vip sono state nomination insolite: hanno eletto i candidati per il primo finalista. I concorrenti hanno fatto il nome di chi merita la finale, quindi hanno nominato in positivo. Alcuni in palese e altri in segreto con la solita tecnica dei piramidali. Al televoto per il primo finalista ci sono Delia, Davide, Katia e Manila. Queste le nomination nel dettaglio: