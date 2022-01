Stasera non è mancato l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 6. La trentottesima puntata, come già era stato anticipato, è stata ricca di tensioni ma anche di momenti emozionanti. Alfonso Signorini ha dato il via alla serata con il triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Dopo aver fatto alle due gieffine gli ultimi aggiornamenti sull’attore, il padrone di casa ha momentaneamente interrotto l’argomento per passare a Barù. In questi giorni, ha dato vita a qualche sfogo contro chi l’ha nominato la scorsa puntata, ovvero varie donne della Casa. A detta di molti, le sue parole sono state abbastanza offensive.

In particolare, Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan sono convinte di ciò. Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni hanno, però, preso le sue difese. Subito dopo questi confronti, Lulù Selassié ha potuto salutare Manuel Bortuzzo, che dallo studio le ha confermato tutto il suo amore. Ed ecco che in studio è arrivato Alex Belli, accolto come se fosse attesissimo dal pubblico. In realtà, i telespettatori continuano a dichiararsi stufi di questa soap opera infinita. Nonostante ciò, Signorini ha dedicato uno spazio da protagonista all’attore, che ha dovuto rispondere a varie domande.

In questa fase della puntata le confessioni sono state tante e come sempre non si è arrivati a una conclusione. Intanto, Giucas Casella si è lasciato andare a una sfuriata contro Nathaly Caldonazzo, che non piace al pubblico. Per quanto riguarda il capitolo di Gianmaria Antinolfi e Federica, entrambi sperano che la loro storia possa proseguire per il meglio. Lei, però, non è riuscita ancora a lasciarsi completamente andare, cosa che insospettisce non poco.

È proprio Federica Calemme l’eliminata della 38esima puntata del GF Vip 6 con il 14% dei voti (Barù 53%, Nathaly 33%). Ed è arrivata una sorpresa graditissima per Soleil Sorge, che ha potuto rivedere il suo amato cagnolino, Simba. Ma prima ha avuto modo di avere un confronto con sua zia Daniela, che ha cercato di darle tutto il suo sostegno. Il momento ha emozionato tutti i suoi fan, che non vedevano l’ora di vederla riabbracciare il suo grande amore.

Un altro momento emozionante l’ha regalato Kabir Bedi. Il suo racconto sul figlio che è morto suicida molti anni fa ha commosso tutto il pubblico di Canale 5. Ancora una volta, l’interprete di Sandokan ha dimostrato che si può colpire anche senza usare teatrini, finti show, relazioni amorose e litigi accesi.

La puntata di stasera è andata avanti con l’ingresso dei nuovi concorrenti, Gianluca Costantino e Antonio Medugno. Ad accoglierli ci hanno pensato Jessica, Nathaly e Soleil. La prima si è mostrata particolarmente interessata a conoscerli, visto che da tempo cerca una relazione. Entrambi sono amici di Alessandro Basciano.

Antonio si è detto colpito da Jessica, ma poi è uscito fuori ciò che circolava da giorni: ha avuto a che fare con Clarissa Selassié. Dunque, sembra proprio che per la gieffina, ancora alla ricerca dell’amore, anche stavolta potrebbe rivelarsi un buco nell’acqua. Lei stessa ha ammesso che, sapendo del flirt con sua sorella, non si farebbe mai avanti.

La serata è andata verso la conclusione con le nomination e per la prima volta non sono stati eletti gli immuni. Non solo, il pubblico voterà per il primo candidato alla finale del 14 marzo 2022. Gianmaria Antinolfi lascerà presto la Casa di Cinecittà (precisamente lunedì prossimo, 31 gennaio) e, dunque, non ha preso parte alle nomination. Al televoto sono finiti Giucas, Delia e Soleil.