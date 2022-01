GF Vip, Giucas: urla e sfuriata mai vista. Casella finisce nella bufera

Giucas Casella finisce nella bufera mediatica dopo il suo sfogo al Grande Fratello Vip 6. Il concorrente, secondo gran parte del pubblico, questa volta avrebbe superato il limite, esagerando con i modi. Per la prima volta, la tensione si fa forte per l’illusionista nella Casa di Cinecittà. Il tutto accade nel momento in cui Alfonso Signorini apre una questione che per lui diventa davvero troppo importante. Nella clip mandata in onda è possibile sentire Nathaly Caldonazzo mostrare i suoi sospetti. Dopo aver ricevuto l’ennesima nomination da parte sua, la showgirl nei giorni scorsi ha iniziato a credere che in realtà Giucas non sia come appare.

A detta sua, Casella avrebbe invece le idee molto chiare, al contrario di quanto vorrebbe dimostrare. Sembra che Nathaly sia convintissima del fatto che il paragnosta si stia nascondendo dietro la maschera del concorrente buono e simpatico. In questo modo, gli ha dato chiaramente del ‘falso’. Ed ecco che quando ascolta tali affermazioni, Giucas perde completamente il lume della ragione e si lascia andare a una sfuriata. Finora nella Casa non ha praticamente mai litigato in modo acceso con nessuno. Quando si tratta di dare un’opinione, lui si tira sempre indietro.

Sembra come se non voglia far parte di alcuna dinamica che riguarda le forti tensioni e le accese liti. Infatti, difficile vederlo condividere un commento su ciò che accade tra i suoi coinquilini. Ma la Caldonazzo non è più tanto sicura che si tratti di buonismo e ingenuità. Queste parole sembrano colpire nel profondo Casella, che reagisce in modo abbastanza duro contro Nathaly, alzandosi addirittura in piedi.

Urlando e mostrandosi davvero furioso, Giucas nella puntata di stasera del GF Vip 6 alza il tono della voce e si avvicina abbastanza alla Caldonazzo, che resta seduta composta al suo posto. Qualcuno tenta di riportarlo alla calma, ma senza alcun successo. “Non sopporto le bugie, non lo devi fare!”, dichiara Casella urlando in piedi contro la showgirl. Quest’ultima appare sconvolta e confessa di vedere questa “reazione un po’ eccessiva”.

Il concorrente non accetta il fatto di essere stato descritto come una persona bugiarda e falsa. Dopo questa sfuriata, è come se Giucas si renda conto di aver esagerato e se ne va via, verso le stanze da letto, piangendo. Katia Ricciarelli lo raggiunge subito e gli dà un bicchiere d’acqua per permettergli di riprendersi. “Mi scuso con il pubblico a casa, io non sono così. Non me lo merito questo”, afferma il paragnosta.

Ma da parte dei telespettatori non c’è comprensione. A detta di molti, Signorini avrebbe dovuto riprendere immediatamente Casella. Questi utenti sui social sono certi che la reazione abbastanza dura di Giucas sia stata compresa dal programma per la sua età. E quindi tutto è giustificabile per il concorrente 72enne. Questa è l’opinione del pubblico che lo scaraventa in una bufera su Twitter.

Al contrario di ciò che avrebbero fatto questi telespettatori, Alfonso cerca di rassicurare il gieffino, facendogli notare che deve mantenere la calma anche per la sua salute. A colpire positivamente il pubblico ci pensa, invece, Kabir Bedi. Dopo aver battuto al televoto Soleil Sorge la scorsa puntata, l’interprete di Sandokan racconta la storia del figlio che purtroppo ha perso e commuove tutti.

Reazioni esagerate o giuste quelle dei telespettatori dopo la sfuriata di Giucas Casella?

