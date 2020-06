Grande Fratello Vip 5, gossip concorrenti: il fratello di Balotelli e non solo

Concorrenti Grande Fratello Vip 5 spuntano nuovi nomi e indiscrezioni

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. La quinta, che partirà ufficialmente su Canale 5 tra settembre e ottobre. Alla guida è stato confermato Alfonso Signorini, che figura anche tra gli autori. In questi giorni il direttore di Chi è alle prese con i provini e pare che siano già spuntati i primi nomi interessanti. Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 18 giugno, in lizza per entrare nella Casa più spiata d’Italia ci sarebbero Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, e l’influencer e modello Francesco Ricci. Quest’ultimo su Instagram ha confermato che c’è una trattativa in corso con la produzione ma che al momento non c’è nulla di definitivo.

Chi sono gli altri aspiranti concorrenti del Grande Fratello Vip

Oltre a Enock Barwuah e Francesco Ricci ci sono altri aspiranti gieffini. Negli ultimi giorni sono venuti a galla i nomi di: Flavia Vento, Elisabetta Gregoraci, Cristina Buccino. Michele Quattrociocche è invece fuori dai giochi: data per certa dopo il divorzio da Alberto Aquilani, l’attrice romana ha assicurato che non farà parte della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Lorenzo Riccardo, ex tronista di Uomini e Donne, si è detto pronto a riprovarci dopo che lo scorso anno è stato scartato alle selezioni. Sossio Aruta, tra i protagonisti della quarta edizione, vorrebbe invece rientrare nella Casa più spiata d’Italia come già fatto in passato da Patrick Ray Pugliese. Alfonso Signorini accoglierà il suo appello?

Pupo resta al fianco di Alfonso Signorini, addio Wanda Nara

Sul fronte degli opinionisti del Grande Fratello Vip è stata già confermata la presenza di Pupo. Il cantante toscano ha convinto il pubblico del reality show. Addio a Wanda Nara, che non ha partecipato alle ultime puntate per via dell’emergenza Coronavirus. Al posto della moglie di Mauro Icardi si stanno valutando diversi nomi: da Loredana Lecciso a Giulia De Lellis, passando per Adriana Volpe. Chi la spunterà?