Grande Fratello Vip 5: Cristina Buccino e Michela Quattrociocche nel cast?

Grande Fratello Vip torna a settembre: tra i concorrenti anche Cristina Buccino e Michela Quattrociocche?

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Che ripartirà a settembre su Canale 5 e sarà condotta per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini. Il giornalista ha confidato di recente che sta già lavorando al nuovo cast del reality show e che alcuni concorrenti sono già stati scelti. Ovviamente bocche cucite fino alla fine della prossima estate ma 361magazine ha spifferato dei nomi che Signorini starebbe valutando in questi giorni. A quanto pare potrebbero varcare la porta rossa Cristina Buccino, con la sorella minore Maria Teresa, e Michela Quattrociocche.

Cristina Buccino potrebbe partecipare con la sorella Maria Teresa

Dopo l’avventura di qualche anno fa all’Isola dei Famosi Cristina Buccino sarebbe pronta a partecipare al Grande Fratello Vip. Da anni si parla di un suo coinvolgimento nella trasmissione Mediaset ma pare che il 2020 sia l’anno giusto. Come fa sapere 361magazine la modella e web influencer entrerebbe in coppia con la sorella Maria Teresa, con la quale ha da poco lanciato un marchio di bellezza. Le due giocherebbero come unico concorrente, come accaduto in passato con Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli e Cecilia e Jeremias Rodriguez.

Michela Quattrociocche pronta a rimettersi in gioco in tv

In pole position per il Grande Fratello Vip 5 ci sarebbe pure Michela Quattrociocche, fresca di rottura dal marito Alberto Aquilani, ex calciatore. Il reality show sarebbe una buona occasione di rilancio per la giovane romana che negli ultimi anni si è accontentata di piccoli ruoli per seguire la sua famiglia. L’ultimo lavoro al cinema risale al 2010 mentre in tv ha fatto una breve apparizione nella fiction Rai Provaci ancora prof nel 2007.