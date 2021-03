Grande Fratello Vip 5 chi vince? Il pronostico sulla finale

Chi sarà il vincitore del Grande Fratello Vip 5? Seppure alcuni nomi sembrano più possibili di altri, fare dei pronostici sul vincitore di un reality show non è mai semplice. Ancor meno lo è per il Grande Fratello. Da sempre infatti il pubblico è abituato a veder trionfare il meno atteso, il meno favorito. Sia perché il pubblico di Canale 5 si rivela più attivo al televoto sia perché i fan degli altri si riversano su altri per non far vincere qualcuno. E poi i televoti flash sono sempre molto imprevedibili. Nella prima edizione, per esempio, in pochi si aspettavano la vittoria di Alessia Macari. E l’anno scorso non molti davano per vincitrice Paola Di Benedetto. Invece entrambe hanno trionfato.

Ma ci sono stati anche casi in cui il pronostico sul vincitore del GF Vip non ha tradito le aspettative. Un esempio è Walter Nudo, che ha trionfato nella terza edizione. I favoriti per stasera sono senza dubbio Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Anche i bookmaker puntano tutto su loro due, con Zorzi favorito dato a 1,65. Subito dietro di lui c’è Dayane, con una quota pari a 2,75. A seguire ci sono Stefania Orlando, con un 9 tondo tondo; Pierpaolo Pretelli con un 10 altrettanto tondo tondo e infine Andrea Zelletta dato a 25. Zelletta, per gli amici Croccantino, non è un finalista a tutti gli effetti ma ha sfidato Tommaso nel televoto degli ultimi giorni per riuscire a strappargli il posto in finale, a conti fatti.

I sondaggi al momento danno Zorzi vincitore su Zelletta stasera, per cui dovrebbe mantenere il suo posto da finalista. Poi tutto è nelle mani dei meccanismi studiati dagli autori per arrivare al vincitore del Grande Fratello Vip 5. Il modo in cui i quattro rimasti si sfideranno infatti possono influire su chi vincerà. Pierpaolo quindi potrebbe essere l’outsider, quello meno favorito a conti fatti e che potrebbe invece trionfare contro ogni pronostico. L’ex velino può anche contare su un numero di fan consistente. Se invece Andrea dovesse superare Tommaso al televoto, allora potrebbe sbaragliare la concorrenza e puntare dritto alla vittoria.

Dayane Mello tra tutti è forse la concorrente che parte più in svantaggio, al contrario di ciò che molti potrebbero pensare. Seppure nelle scorse puntate abbia raggiunto delle percentuali molto alte al televoto, sia per salvarla dall’eliminazione sia per mandarla in finale, lo stesso potrebbe non succedere stasera. Nei televoti flash infatti il fandom di Dayane, composto da una grande fetta di pubblico brasiliano, potrebbe non avere molta voce in capitolo. Ma anche in questo caso il colpo di scena, si fa per dire, non è da escludere. Insomma i favoriti sono Tommaso e Dayane, ma tutto è possibile.