Grande Fratello Vip 5 cast: Tommaso Zorzi è un concorrente ufficiale

Dopo Elisabetta Gregoraci, la produzione del Grande Fratello Vip ha svelato il nome del secondo concorrente ufficiale: Tommaso Zorzi. Un nome non nuovo agli addetti al settore e agli appassionati del reality show: da mesi si parla di un coinvolgimento del web influencer con alle spalle già alcuni programmi tv. Ora la conferma: il 25enne varcherà la porta rossa di Cinecittà il prossimo lunedì 14 settembre, quando andrà in onda la prima puntata condotta da Alfonso Signorini. Per Tommaso si tratta di un gradito ritorno sul piccolo schermo dopo l’esperienza del 2018 a Pechino Express, dove ha gareggiato in coppia con l’amica Paola Caruso. In precedenza il giovane ha preso parte a Riccanza di MTV e a Dance Dance Dance di Sky. Nel suo curriculum anche qualche ospitata da Barbara d’Urso e un libro dal titolo “Siamo tutti bravi coi fidanzati degli altri”. Per un lungo periodo Zorzi ha amato il noto fotografo Iconize.

Le prime dichiarazioni di Tommaso Zorzi sul Grande Fratello Vip

Di recente Tommaso Zorzi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, promettendo scintille alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. “Preparatevi al Tommy Show. Se mi nominate sarò il vostro peggior incubo”, ha fatto sapere. “Credo che in tutte le edizioni del programma non ci sia mai stato uno come me, sono diverso dagli altri e ve ne accorgerete. Sono vulcanico, un creatore di idee al secondo”, ha aggiunto. Tommaso ha pure chiarito di conoscere solo un’altra concorrente del reality show: Patrizia De Blanck. Il nome della contessa non è stato ancora ufficializzato dalla produzione ma ci ha pensato la diretta interessata ad annunciare a mezzo stampa la sua presenza nella trasmissione Mediaset.

Chi sono gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip

Se Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck sono ormai nomi certi, sono tutti da confermare i nomi trapelati nelle ultime ore. Il settimanale Di Più Tv ha svelato il presunto cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip ma ad oggi non c’è ancora certezza. Secondo la rivista edita da Cairo Editore gli altri concorrenti del cast sono: Stefania Orlando, Francesco Oppini, Francesca Pepe, Pierpaolo Pretelli, Paolo Brosio, Fausto Leali, Enock Barwuan, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Flavia Vento, Andrea Zelletta, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Dayane Mello, Matilde Brandi, Fulvio Abbate, Myriam Catania.

Quando inizia il Grande Fratello Vip 5

Il Grande Fratello Vip inizierà il 14 settembre e avrà un doppio appuntamento settimanale (lunedì e venerdì). Accanto ad Alfonso Signorini è stato confermato nelle vesti di opinionista Pupo. Antonella Elia, ex concorrente del GF Vip, prende invece il posto di Wanda Nara, impegnata in Francia con altri progetti.