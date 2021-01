Grande Fratello Vip 5 anticipazioni stasera: “Concorrenti senza fiato”

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip 5 sulla puntata di stasera annunciano un appuntamento da non perdere. Già ieri sono arrivate delle notizie che hanno mandato in tilt il pubblico dei social: stasera ci sarà il primo finalista del GF Vip 5. Un annuncio che ovviamente ha scatenato i diversi fandom, tutti pronti a mandare in finale il proprio preferito. Naturalmente è difficile fare programmi, perché tutto sta in come si svolgerà il televoto sul finalista. Sarà aperto su tutti i concorrenti? Oppure ci sarà una catena di salvataggio?

In attesa di scoprire come si svolgerà e chi sarà il primo finalista del GF Vip 5, le anticipazioni proseguono con un ospite. Andrea Pucci arriverà nel reality show per presentare la nuova edizione del programma La Pupa e il Secchione, in partenza giovedì 21 gennaio. Insomma, spazio alla promozione in casa Mediaset ma non mancheranno le risate con il comico. Ci saranno anche sorprese per i Vipponi e non mancheranno gli spazi dedicati a ciò che è successo in settimana. Anche se il tempo dedicato alle dinamiche lascia sempre più spazio alle storie della Casa, d’amore e non solo.

Grande attesa anche per scoprire l’eliminato di stasera. I sondaggi danno in svantaggio Cecilia Capriotti. Stefania Orlando e Dayane Mello non rischiano in questo televoto, ma Carlotta Dell’Isola può stare altrettanto tranquilla? Apparentemente sì, ma la sfida è più che aperta con Cecilia. E si arriva così alla parte delle anticipazioni per stasera 18 gennaio 2021 che ha scatenato il panico su Twitter: “Un annuncio che lascerà i concorrenti senza fiato”. Alfonso Signorini comunicherà ai suoi Vipponi che la finale è stata posticipata ulteriormente?

Al momento infatti il Grande Fratello Vip 5 finirà il 26 febbraio 2021, e non più l’8. I concorrenti ormai sono al corrente di questa possibilità: alcuni fan hanno provveduto ad avvisarli urlando fuori dalla Casa. Seppure gli unici tre che hanno sentito le urla pare siano stati messi a tacere, stanotte si sono fatti scappare qualcosa e ora come ora solo Tommaso Zorzi non è a conoscenza di questa possibilità. La Ruta ha provato a farglielo capire, ma Tommaso non ha prestato abbastanza attenzione.

C’è però anche una parte di pubblico che pensa che l’annuncio riguarderà altro. Per esempio, e banalmente, la proclamazione del primo finalista. Insomma, che Signorini e gli autori non hanno ancora alcuna intenzione di avvisare i Vipponi dell’ulteriore prolungamento. Appuntamento a stasera per scoprire quale annuncio lascerà senza fiato i concorrenti.