Grande Fratello Vip 4, Eliana Michelazzo si sfoga: cosa è accaduto

Grande Fratello Vip 4, parla Eliana Michelazzo: lo sfogo dell’ex agente di Pamela Prati

Eliana Michelazzo torna in tv. L’ex agente di Pamela Prati, dopo lo scandalo Mark Caltagirone, si è confidata con la conduttrice Manila Gorio nella trasmissione ‘Il Punto’ (Antenna Sud). La donna, durante l’intervista, si è sfogata per non avere ricevuto nessuna chiamata dalla produzione del Grande Fratello Vip. Da qui un certo malumore, in quanto dentro di sé nutriva la speranza di poter far parte del cast. Evidentemente non sarà così. La Michellazzo è tornata a tuonare anche contro Massimo Giletti. Durante la puntata c’è stata inoltre una lite verbale tra la conduttrice e Sergio Vessicchio (ospite del programma), il giornalista radiato dall’albo che di recente è stato protagonista di un’altra accesa discussione: quella ingaggiata con Barbara d’Urso a ‘Live’.

“Il Grande Fratello VIP non mi ha chiamata. Mi sarei aspettata un loro invito per poter far conoscere la vera Eliana”

“Giletti non mi ha voluta in trasmissione. Sono convinta, conoscendo la Prati, che lei abbia costretto lo stesso Giletti a non invitarmi in studio perché altrimenti non si sarebbe presentata”, dichiara Eliana che aggiunge: “Mi sono sentita usata dalla tv e ho voglia di riscattarmi. Il Grande Fratello VIP non mi ha chiamata. Mi sarei aspettata un loro invito per poter far conoscere la vera Eliana”. A questo punto l’ex socia di Pamela Perricciolo è scoppiata in lacrime, raccogliendo l’abbraccio di Manila Gorio che, visto il momento di difficoltà dell’ospite, ha fermato un attimo la puntata.

Sergio Vessicchio e Manila Gorio: lei pretende le scuse nei confronti di Barbara d’Urso, ma scoppia una nuova lite

Pochi giorni fa, a ‘Live – Non è la d’Urso’, Sergio Vesicchio e Barbara hanno avuto una pesante lite. La Gorio ha preteso che il giornalista radiato si scusasse con la presentatrice Mediaset. Tuttavia Vessicchio non ha voluto fare alcun passo indietro. Anzi ha alzato ancor più i toni, scagliandosi contro la stessa Manila, accusandola di averlo invitato volontariamente per massacrarlo in diretta tv.