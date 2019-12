Lite a Live-Non è la d’Urso tra Barbara d’Urso e il giornalista Sergio Vessicchio

Inaspettata lite a Live-Non è la d’Urso. Durante la diretta dell’ultima puntata del 2019 Barbara d’Urso è stata pesantemente insultata da uno degli ospiti in collegamento, il giornalista Sergio Vessicchio. Quest’ultimo è stato invitato per parlare della recente radiazione dall’Ordine dei Giornalisti avvenuta dopo delle pesanti offese nei confronti di un arbitro donna. Fin dall’inizio l’uomo ha attaccato la padrona di casa, ribadendo che anche lei è stata radiata da uno degli ordini più importanti in Italia. Pronta la replica di Barbarella, che ha chiarito che in passato ha restituito il suo tesserino da giornalista perché faceva delle pubblicità all’interno di un programma televisivo (pratica non consentita a chi è iscritto all’Albo). La d’Urso ha poi spiegato di aver vinto la battaglia legale contro Enzo Iacopino, ex Presidente dell’Ordine dei Giornalisti. “Sosteneva che non potessi più fare interviste in quanto fuori dall’Albo ma il Tribunale ha dato ragione a me”, ha chiarito orgogliosamente la napoletana. Ma la situazione con Vessicchio è degenerata visto che il giornalista ha pesantemente attaccato la trasmissione Mediaset.

Sergio Vessicchio attacca Live-Non è la d’Urso in diretta

In una furiosa filippica – che potete notare nel video più in basso – Sergio Vessicchio ha criticato pesantemente Live-Non è la d’Urso e i suoi opinionisti, in particolare Giampiero Mughini e Giovanni Ciacci. “Inviti nel tuo studio dei mezzi uomini”, ha tuonato Vessicchio. “Ti faccio nera Barbara, ti metto ko. Con me non la spunti”, ha detto furioso l’uomo. Dichiarazioni forti che hanno indignato il pubblico ma soprattutto la conduttrice che ha salutato il suo ospite con un “salutame a soreta”. Reazione che ha scatenato il pubblico presente in studio, che si è alzato in piedi e ha applaudito a lungo Carmelita. Che poi, con assoluta nonchalance, ha cambiato prontamente argomento ed è andata avanti con la sua serata.