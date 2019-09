Grande Fratello Vip 4, anticipazioni cast: conferme e ballottaggi (UeD)

Grande Fratello Vip 4, anticipazioni cast. Le ultime news: conferme e ballottaggi (ex personaggi di Uomini e Donne e Temptation Island scalpitano)

Novembre si avvicina e il totonomi legato al cast del Grande Fratello Vip 4 entra nel vivo, tra conferme e ballottaggi che dovrebbero essere risolti a breve da Alfonso Signorini e dallo staff che lavora al programma di Canale 5. Le ultime anticipazioni sui papabili concorrenti della prossima edizione dello show le ha fatte trapelare il blog Vicolo delle News. Nulla ancora di ufficiale, ma la ‘mappa’ dei volti che dovrebbero entrare nella Casa più spiata d’Italia inizia a definirsi piuttosto dettagliatamente. I nomi dati per certi sono quelli Antonella Elia e Paola Di Benedetto. Altri sono al vaglio del direttore di Chi, che scioglierà le riserve tra pochi giorni.

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi pronti per il GF Vip 4? Il gossip

Il Vicolo delle News fa sapere che la trasmissione starebbe pensando di inserire nello show Francesco Chiofalo e la sua ex Antonella Fiordelisi, protagonisti, nelle ultime settimane, di una soap opera sentimentale social. Chissà se la questione ‘tradimenti’ del personal trainer troverà spazio anche nel reality. Altri tre nomi papabili sarebbero quelli di Giucas Casella (illusionista e personaggio televisivo), Eva Robin’s (attivista per i diritti LGBTQ) e Natalia Bush (showgirl ed ex concorrente de “La Talpa”). Si sussurra poi di un ballottaggio in corso tra due influencer, Zoe Cristofori (ebbe un flirt con Corona l’estate scorsa) e Ginevra Lambruschi (ex di Niccolò Bettarini).

Grande Fratello Vip, ‘una poltrona per due’: Lorenzo Riccardi – Mariano Catanzaro, Luca Daffrè – Rodolfo Salemi

Per quel che riguarda il variegato universo degli ex Uomini e Donne, ci sarebbe in gioco ‘una poltrona per due’ tra Lorenzo Riccardi e Mariano Catanzaro. Altra ‘poltrona per due’ sarebbe quella tra Luca Daffrè e Rodolfo Salemi. Infine, guardando al di fuori del contesto UeD, pare che si stia sondando il terreno per Adriana Volpe, conduttrice a cui la Rai ha dato il benservito, e per il comico Scintilla, al secolo Gianluca Fubelli, fidanzato della showgirl Elena Morali.