Si è da poco conclusa su Canale 5 la 30° puntata del Grande Fratello Vip, un’altra serata carica di lacrime, liti ed emozioni. Ancora una volta si è ampiamente parlato di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, ma anche di Oriana Marzoli e del suo rapporto con Daniele Dal Moro (che ha incontrato per la prima volta il padre). C’è stato inoltre spazio per Ivana Mrazova, tornata nella casa per rivedere il suo ex Luca Onestini. Ecco dunque, in breve, tutto quello che è successo.

L’eliminato della serata

A dover dire addio per sempre al suo sogno di vincere il reality di Canale 5 è stato il tiktoker George Ciupilan, di cui però nessuno sentirà la mancanza. Ciupilan, che in puntata ha raccontato di aver smesso definitivamente di bere, è stato eliminato con il 22% delle preferenze del pubblico, dietro a Nikita (con il 38%) e Oriana Marzoli (con il 40%).

L’entrata di Oriana Mrazova

La modella ha ritrovato il suo storico ex Onestini, con il quale è evidente ci sia ancora una connessione speciale. La Mrazova ha dedicato all’ex fidanzato una lunga lettera con la quale ha tenuto a dire la sua su quello che era accaduto fra di loro (“Per entrambi questa è stata la storia più importante, che però abbiamo chiuso nel modo più sbagliato. Però rimani un uomo molto importante per me” ha scritto la Mrazova).

Luca Onestini, dal canto suo, ha spiegato che nonostante il loro rapporto sia stato importantissimo e che le vuole ancora un bene dell’anima la loro storia si è conclusa anche a causa della distanza che fra i due si era venuta a creare a partire dal 2020, con lo scoppio della pandemia di Covid-19. La liaison, secondo il racconto di Onestini, è finita con una fredda comunicazione a distanza di Ivana Mrazova, che ha preso la decisione di punto in bianco con un messaggio su Whatsapp.

Alfonso Signorini offeso dalle parole di Daniele Dal Moro

Uno dei momenti più tesi (ma anche interessanti) della serata è stato quello in cui Alfonso Signorini ha rimproverato Daniele Dal Moro per una frase molto infelice che gli era uscita dalla bocca. Nel corso di una litigata con Oriana Marzoli, infatti, il vippone si era permesso di definire il Gf Vip “un reality di m..”.

Sentitosi ferito, Alfonso Signorini si è così sentito in dovere di bacchettare Dal Moro, dicendogli:

“Mi è dispiaciuto tanto, mi sono sentito offeso. Ci metto la faccia e anche molta passione a fare questo programma di mer*a. Non è stata una bella cosa, sentirlo dire.”

Le nomination

A fine serata, come sempre, è stato il turno delle nomination. A finire a rischio eliminazione per volere degli altri concorrenti sono quindi stati Antonella, Nikita, Alberto e Davide. Qui sotto il dettaglio delle nomination: