Grande Fratello Vip, 3° concorrente ufficiale: ex UeD e ex di Paola Caruso

Altra conferma in merito al cast del Grande Fratello Vip 6: Andrea Casalino sarà uno dei concorrenti. La notizia ha acquisito ufficialità nelle scorse ore quando i canali social del reality di Canale Cinque hanno postato un contenuto indiziario senza svelare il nome e il cognome del modello. Lui stesso, però, ha tolto ogni dubbio, rilanciando il post della trasmissione e di fatto avallando l’indiscrezione sulla sua partecipazione alle dinamiche della Casa più spiata d’Italia. Dinamiche che inizieranno a svilupparsi dal 13 settembre, data di inizio dello show. Ma chi è Andrea Casalino? In molti lo hanno già visto in tv o sulle copertine dei magazine di cronaca rosa…

Nato nel 1990 a Brindisi, Andrea oggi è un modello affermato, testimonial di marchi importanti. Anche sui social va forte, avendo 150mila seguaci che seguono il suo percorso professionale e di vita su Instagram. Moro, dal fisico statuario, è un amante del crossfit. Tra le tante attività svolte, c’è anche quella che lo vede nel ruolo di direttore di una casa di moda per abiti da cerimonia. A 20 anni viene eletto Mister Italia e nel 2010 diventa uno dei corteggiatori di Uomini e Donne.

Sbarca poi a Mattino Cinque in qualità di ospite. In tv lo si vede anche come attore. Entra a far parte delle fiction Ares, ottenendo un ruolo in Rodolfo Valentino – La Leggenda, dove recita al fianco di Gabriel Garko e Rosalinda Cannavò, alias Adua del Vesco. In particolare veste i panni di Cetto lo Monaco. Per quel che riguarda la serialità, lo si è visto anche in Squadra Antimafia.

Per quel che riguarda il versante sentimentale, oggi Andrea si dichiara single. In passato ha avuto una relazione con Paola Caruso, personaggio noto agli affezionati dei salotti di Barbara d’Urso. La donna è anche stata la Bonas di Avanti un altro, oltre ad aver partecipato naufraga all’Isola dei Famosi nel 2016. Ed è proprio all’Isola che è riuscita a dimenticare l’ex Casalino.

“Il mio grande amore è stato Andrea Casalino. Un amore intenso e molto sofferto. Confesso che, a distanza di sei anni, sono riuscita finalmente a prendere distanza da questa storia solo all’Isola”. Così la Paola Caruso dopo aver preso parte al reality. Per quel che riguarda il gossip, si è anche sussurrato di un presunto flirt tra il modello e Alessia Macari, che ha trionfato nella prima edizione del Grande Fratello Vip.