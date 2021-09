GF Vip 6, c’è un campione olimpico, due ‘figlie di’ fatte fuori: nomi e news

Il Grande Fratello Vip sta per tornare e le novità relative al cast della sesta edizione si arricchiscono di colpi di scena dell’ultima ora. A rivelarli è TvBlog, che rende noto che tra gli inquilini della Casa più spiata d’Italia, le cui dinamiche inizieranno a dipanarsi lunedì 13 settembre, ci sarà un ex campione olimpico di ‘peso’, già arcinoto al gossip del Bel Paese. Di chi si tratta? Di Aldo Montano. Lo schermitore da anni è fuori dai radar della cronaca rosa, anche se tutti ricordano le suo love story super chiacchierate con Manuela Arcuri e Antonella Mosetti. Oggi lo sportivo è sposato con Olga Plachina dalla quale ha avuto due figli, Mario e Olympia.

GF Vip 6, i dettagli dell'”operazione Montano”

TvBlog ha spiegato i dettagli dell'”Operazione Montano” al GF Vip, raccontando che la produzione del reality sta aspettando l’autorizzazione del corpo della Polizia Penitenziaria di cui fa parte l’ex di Manuela Arcuri. Nessun problema invece per quel che riguarda il via libera dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. L’ente avrebbe dato l’ok per la partecipazione di Aldo al programma di Canale Cinque già da tempo.

“In maniera preventiva, nonostante manchi ancora l’autorizzazione della Polizia Penitenziaria, pare che la produzione voglia comunque procedere a girare la clip di presentazione di Aldo Montano”, aggiunge TvBlog che considera chiusa la trattativa, previo ok del corpo di Polizia, come poc’anzi sottolineato.

GF Vip 6: Amedeo Goria e Jo Squillo presenti, nulla da fare per le figlie d’arte

Sempre il portale esperto di retroscena televisivi, spiega poi che nel cast ci sarà Amedeo Goria, nome che è circolato di recente in diverse indiscrezioni inerenti al reality. Il GF Vip, d’altra parte, lo ha già assaggiato indirettamente durante la scorsa edizione, quando nella Casa sono entrate la sua ex moglie Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda, le quali hanno abbondantemente parlato dei legami con il giornalista.

Altra concorrente certa del Grande fratello vip 6, informa sempre TvBlog, sarà la cantante Jo Squillo, che ha già partecipato in passato a L’Isola dei Famosi. Inoltre dovrebbe esserci Samy Youssef, modello affermato che oggi è il volto di Moschino.

C’è poi il capitolo figlie d’arte: nei giorni scorsi era stato dato per certo l’ingresso nella Casa di Jasmine Carrisi, nata dalla relazione di Albano e Loredana Lecciso. Si è parlato anche ampiamente dell’entrata in gioco di Anne Lou Castoldi, frutto d’amore di Morgan e Asia Argento. Entrambe non dovrebbero esserci: le attenzioni di Alfonso Signorini, alla fine, si sarebbero dirette su altre personalità. Nulla da fare per le due giovani.