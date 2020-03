Grande Fratello Vip: domani sera Adriana Volpe torna nella Casa

Adriana Volpe rientra al Grande Fratello Vip: cosa succede nella puntata in onda mercoledì 25 marzo 2020

Terzultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Nella puntata in onda su Canale 5 mercoledì 25 marzo 2020 tornerà a farsi vedere Adriana Volpe. La conduttrice è sparita dal piccolo schermo dopo che è stata costretta ad abbandonare il reality show per via dell’improvvisa scomparsa del suocero Ernesto Parli, morto all’età di 76 anni per Coronavirus. La Volpe tornerà nella Casa con un video messaggio in cui parlerà ai suoi compagni d’avventura. Un messaggio che, siamo sicuri, sarà molto seguito e farà parecchio discutere. Ma non è finita qui perché ci saranno tanti altri protagonisti nella diciottesima puntata della quarta edizione della trasmissione.

Chi uscirà tra Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez?

Nella nuova puntata del Grande Fratello Vip scopriremo chi dovrà lasciare la Casa di Cinecittà tra le nominate della settimana, ovvero: Antonella Elia, Fernanda Lessa, Licia Nunez. Ma non sarà l’unico addio: come accaduto la scorsa volta con Fabio Testi e Valeria Marini ci sarà una seconda eliminazione. Tutti saranno a rischio ad eccezione di Sossio Aruta, primo finalista di questa edizione.

Domani verrà eletto il secondo finalista del GF Vip 4

E a proposito di finalisti, mercoledì 25 marzo verrà eletto il secondo finalista della quarta edizione del GF Vip. Edizione che, come annunciato dalla produzione, finirà ufficialmente il prossimo 8 aprile. Il gioco doveva durare fino alla fine di aprile ma l’emergenza Covid-19 ha spinto Mediaset a rivedere la sua programmazione televisiva.