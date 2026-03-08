Grande Fratello Vip 2026, ecco il cast ufficiale: i 16 nomi e chi è rimasto fuori

Taglio netto con il passato per il Grande Fratello Vip. La voglia da parte di Mediaset di voltare completamente pagina rispetto alle edizioni targate Alfonso Signorini la si capisce anche nel modo in cui è stato ufficializzato l’intero cast del reality show, in partenza il 17 marzo 2026 su Canale 5. Nessuna ‘pre tattica’, nessuno ‘stillicidio’ di nomi diramati giorno dopo giorno. Tutti i concorrenti sono stati resi noti con un post social domenica 8 marzo. Anche in questo caso si vede la linea pragmatica tipica di Ilary Blasi che tornerà a timonare il programma dopo averlo già condotto per tre edizioni, dal 2016 al 2018. Al suo fianco, nelle vesti di opinioniste, avrà Cesara Buonamici e la new entry Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip 2026: tutti i nomi del cast

Di seguito la lista dei 16 nomi dei concorrenti che popoleranno la Casa più spiata d’Italia per 6 settimane:

Raimondo Todaro, ex maestro di Amici e Ballando con le stelle; Alessandra Mussolini, ex onorevole; Antonella Elia, conduttrice; Adriana Volpe, conduttrice; Francesca Manzini, comica e conduttrice; Marco Berry, ex inviato de Le Iene; Dario Cassini, ex volto de l’Isola dei Famosi; Lucia Ilardo, ex Temptation Island; Raul Dumitras, ex Temptation Island; Renato Biancardi, ex concorrente di Ex on the Beach; Ibiza Althea di Too Hot too Handle; Barbara Prezia, modella; Giovanni Calvario, imprenditore; Paola Caruso, Bonas di Avanti un Altro; Nicolò Brigante, ex tornista di Uomini e Donne; GionnyScandal, nome d’arte di Gionata Ruggieri, cantante originario di Pisticci ma cresciuto in Brianza. Partecipò ad Amici 15.

Chi è rimasto fuori dal cast

Molti dei vip o pseudo tali arruolati erano stati anticipati da varie indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi. Come spesso capita nella storia del reality, molto corposa la quota di personaggi provenienti dall’universo di Maria De Filippi. Sono invece rimasti fuori dai giochi Rosario Guglielmi, ex Temptation Island, e la coppia formata da Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, entrambi ex tronisti di Uomini e Donne. Tra i papabili concorrenti era stato anche fatto il nome di Andreas Muller. La voce si è rivelata infondata. L’ex Amici, infatti, non appare nell’elenco del cast, così come non c’è traccia di Evelina Sgarbi. Anche lei era stata accostata di recente al programma Mediaset.