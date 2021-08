Grande Fratello Vip 2021: nel cast una Miss Italia e l’ex cognata di Belen

Ha da poco festeggiato il divorzio dall’ex marito Francesco Cozza, con cui ha avuto due figli, e adesso si appresta a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip: Manila Nazzaro è una delle concorrenti ufficiali di Alfonso Signorini. Sui profili social del GF Vip è stato postato un rebus che conteneva quattro immagini: due mani, un rotolo di lana, una emoji dormiente con alcune z in bella vista, e un carro. Mettendo insieme le raffigurazioni, è uscito fuori il nome dell’ex Miss Italia, eletta nel 1999. Nel curriculum della showgirl vi è anche la partecipazione a Temptation Island con il compagno Lorenzo Amoruso. Tante le trasmissioni in cui ha partecipato nel corso degli anni: dal 2014 al 2017 Mezzogiorno in Famiglia, ha ricoperto il ruolo di opinionista a Live Non è la d’Urso e ha condotto E la Chiamano Estate lo scorso anno.

Manila Nazzaro è stata sempre aperta a ricevere una proposta dal reality show più spiato d’Italia. Nelle sue interviste ha commentato una sua eventuale partecipazione come un’arma a doppio taglio essendo una grande vetrina. Da tanti anni lavora in tv e la sua ambizione, adesso, è quella di avere uno spazio tutto suo.

Oltre ad attendere l’entrata al GF Vip, la Nazzaro aspetta la proposta di matrimonio di Lorenzo Amoruso e allo stesso tempo desidera che questa sia mossa da una precisa scelta d’amore e non dalla sensazione che sia un obbligo diventare marito e moglie. Magari arriverà direttamente in televisione?

Soleil Sorge concorrente del GF Vip: l’ex cognata di Belen Rodriguez è nel cast

Anche Soleil Sorge è stata anticipata da un indovinello sui social del reality show. Un post in bianco e nero dove si vede una ragazza con i capelli chiari vestita con una tuta morbida. Stesso look sfoggiato dalla sul suo profilo Instagram il giorno prima. Ufficiale quindi la partecipazione dell’ex cognata di Belen al Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge è un personaggio che attira da sempre grandi critiche: chissà cosa combinerà nel corso della sesta edizione. Nell’ultimo anno è stata presente come opinionista in alcuni programmi televisivi, in particolare quelli condotti da Barbara d’Urso.