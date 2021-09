Sono finite in rete le prime immagini della Casa del Grande Fratello Vip 2021. Per sbaglio Mediaset Extra ha trasmesso prima del previsto alcune immagini del bunker di Cinecittà. I fan più incalliti del reality show hanno approfittato della gaffe per scattare alcuni fotogrammi ed è così scoppiata la polemica sui social network. Il motivo? In una delle stanze è stato appeso un quadro con la foto del bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli (potete ammirarla in basso).

Il famoso bacio in piscina, quello arrivato dopo un gioco proposto dagli autori. Un bacio di cui si è discusso per mesi ma che ad un anno di distanza appare del tutto fuori luogo. Facile intuire il motivo: Pierpaolo Pretelli è oggi felicemente fidanzato con Giulia Salemi. Passione, tra l’altro, scoppiata proprio al Grande Fratello Vip. Inserire un’immagine dell’ex Velino di Striscia la notizia è stato considerato dai più irrispettoso nei confronti dei Prelemi, che sono prossimi al matrimonio.

In tanti hanno puntato il dito contro il conduttore Alfonso Signorini che, secondo alcuni, avrebbe sempre spudoratamente fatto il tifo per la relazione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Relazione che, nonostante qualche bacio e coccola, non ha mai spiccato il volo. La Gregoraci non ha mai cercato niente più di una banale amicizia e Pretelli ha preferito buttarsi tra le braccia di Giulia Salemi, con la quale vive oggi una relazione solida e importante.

Secondo qualcuno il quadro di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sarebbe stato appeso di proposito per far parlare subito della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Accendere così nuove polemiche e dibattiti, considerato anche che la Gregoraci e Pretelli non hanno mantenuto alcun rapporto. Dopo la fine della quinta edizione la soubrette calabrese ha preso le distanze dal giovane di Maratea.

Va segnalato però che nella nuova Casa del Grande Fratello non c’è solo lo scatto di Elisabetta e Pierpaolo. Diverse le immagini delle passate edizioni del programma. Tra le tante non manca la foto di un tenero abbraccio tra Pretelli e Giulia Salemi.