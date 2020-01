Grande Fratello Vip, primo richiamo ufficiale: il comunicato scuote gli animi

Grande Fratello Vip, arriva il primo richiamo ufficiale di questa edizione per Carlotta, Patrick e Adriana

Arriva il primo richiamo ufficiale al Grande Fratello Vip. Un secondo comunicato, dopo quello ricevuto da Salvo Veneziano. I concorrenti si ritrovano a subire una punizione per quanto accaduto in questi giorni. In realtà, nella Casa più spiata d’Italia non è successo nulla di così grave. Una regola del gioco non è stata rispettata da ben tre gieffini. Stiamo parlando di Carlotta Maggiorana, Patrick Pugliese e Adriana Volpe. Cosa avranno mai commesso questi tre concorrenti? Il comunicato, letto dalla conduttrice, informa i partecipanti un errore commesso dai tre durante il primo pomeriggio. Scendendo nel dettaglio, i Vip non hanno rispettato il Freeze, gioco imposto dal programma da ormai diversi anni. Ogni gieffino non deve assolutamente né parlare né muoversi, ma è costretto a restare immobile. La voce che indica il Freeze può arrivare da un momento all’altro e molto probabilmente, questa volta, Carlotta, Patrick e Adriana non erano preparati.

Richiamo ufficiale di oggi al Grande Fratello Vip: 60 euro in meno per i gieffini

“Richiamo Ufficiale: VIP, il Grande Fratello vi ha messo alla prova con il Freeze, le regole le conoscete bene, bisogna restare assolutamente immobili e non parlare. Adriana, Carlotta, Patrick e altri di voi non hanno rispettato queste regole e come conseguenza dalla spesa della prossima settimana verranno decurtati 60 euro”. Questo è il primo richiamo ufficiale di questa edizione del GF Vip. Nel salone gli animi vengono scossi e qualcuno inizia anche a preoccuparsi. Stiamo parlando di Michele Cucuzza, il quale fa notare che i 60 euro in meno sulla prossima spesa potrebbero rappresentare un bel problema. Nel frattempo, Carlotta si dice certa del fatto di non aver violato le regole del Freeze e di essere rimasta immobile anche durante questo primo pomeriggio.

Grande Fratello Vip: Patrick rassicura i compagni, Adriana si sente in colpa

A cercare di calmare la situazione ci pensa Patrick: “Ragazzi è normale, purtroppo è un gioco”. Anche Clizia Incorvaia, che proprio oggi ha fatto sapere a Rita Rusic e Paola Di Benedetto di non volere una relazione con Ivan Gonzalez, appare serena di fronte a questa situazione. Pago, invece, fa notare che questo può servire da lezione a tutti. Adriana ci tiene, nel frattempo, a chiedere scusa al gruppo.