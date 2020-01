GF Vip, Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez nuova coppia? Lei chiarisce tutto

GF Vip, Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez insieme? La gieffina si confida con Paola e Rita

Al Grande Fratello Vip sta per nascere la coppia composta da Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez? A chiarire bene la situazione ci pensa proprio l’ex di Francesco Sarcina. Molti avrebbero scommesso di vedere i due concorrenti iniziare una relazione all’interno della Casa più spiata d’Italia. Non solo i telespettatori, ma anche gli altri inquilini davano per scontato l’interesse reciproco tra loro. Oggi Paola Di Benedetto e Rita Rusic confessano a Clizia di aver notato un certo avvicinamento tra loro, tanto che hanno ipotizzato una possibile storia d’amore. La Incorvaia, però, smentisce subito il tutto. La ragazza è certa del fatto che le sue due amiche abbiano sbagliato tutto. Clizia fa commenti di apprezzamento nei confronti di Ivan, definendolo un ragazzo bello e simpatico, ma nonostante ciò non lo vede affatto come il suo uomo ideale. Non ha un prototipo di ragazzo, però sa già che Gonzalez non farebbe al caso suo. In queste settimane, Ivan aveva invece espresso tutt’altro pensiero. Infatti, l’ex tronista spagnolo aveva dichiarato di vedere Clizia come il suo prototipo di ragazza.

Clizia e Ivan, nessuna storia d’amore per loro al GF Vip: lei chiarisce la situazione

“Mi sa che avete sbagliato tutto, no vi giuro veramente. È un ragazzo sicuramente carino, molto dolce e sensibile, simpatico. Però c’è troppa tartaruga”, dichiara Clizia a Paola e Rita. Le due erano ormai certe che sarebbe nata questa prima coppia al GF Vip e anche il pubblico ci credeva, eppure sembra proprio che ciò non accadrà. La Incorvaia appare abbastanza sicura quando dichiara di non avere, in realtà, intenzione di pensare a un’ipotetica storia d’amore con Ivan. Sembra proprio che lo spagnolo non sia il tipo di ragazza che possa far battere il cuore della bella Clizia. “Lo trovo un ragazzo molto carino, è un bel ragazzo”, ridabisce nuovamente la Incorvaia questa mattina a Paola e Rita.

Clizia Incorvaia non è interessata a Ivan Gonzalez: la confessione

“Non seguo mai un prototipo dipende quello che mi ispira l’anima, che mi cattura”, continua Clizia confidandosi con Paola e Rita al GF. Lo trova un ragazzo molto carino e aveva anche immaginato che i suoi coinquilini potessero pensare a un suo interessamento nei confronti dello spagnolo. La Incorvaia, però, giustifica il suo avvicinamento a Ivan così: “È l’unico uomo che ha parlato di amore e di cose importanti, mi sono anche commossa”. Non ci sarà alcuna storia d’amore tra Clizia e Gonzalez? Sembra proprio di no, ma nella Casa tutto può accadere!