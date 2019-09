Grande Fratello Vip 2019: Signorini conduttore, le candidate opinioniste

Chi sarà l’opinionista del Grande Fratello Vip insieme ad Alfonso Signorini

Fervono i preparativi per la quarta edizione del Grande Fratello Vip, in partenza tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. Il reality show, dopo l’addio di Ilary Blasi, sarà condotto da Alfonso Signorini, già opinionista del programma in passato. Come scrive Tv Blog in questi giorni si sta scegliendo l’opinionista da affiancare al nuovo conduttore. La produzione sta vagliando diversi profili e al momento non è ancora arrivata una scelta definitiva. Ma una cosa è certa: accanto a Signorini ci sarà una donna. Chi è stato presto in considerazione fino ad oggi? A quanto pare sono stati valutati in primis i nomi di Katia Ricciarelli ed Elenoire Casalegno: due nomi forti, due donne in gamba, che però non hanno forse convinto fino in fondo gli autori.

Gli altri nomi delle probabili opinioniste del GF Vip

Oltre a Katia Ricciarelli ed Elenoire Casalegno, la produzione del Grande Fratello Vip avrebbe pensato anche a Giulia De Lellis e Pamela Prati. Queste ultime due, così come la Casalegno, sono state in passato concorrenti della trsmissione. Per ora la situazione è poco chiara: la Ricciarelli e la Casalegno non avrebbero convinto al cento per cento i produttori mentre la De Lellis e la Prati avrebbero deciso di dedicarsi ad altri progetti lavorativi. In particolare Pamela, dopo lo scandalo Mark Caltagirone, avrebbe scelto di partecipare ad un altro programma Mediaset.

Chi sono i probabili concorrenti del Grande Fratello Vip

In attesa di avere conferme sull’opinionista, continuano a circolare i nomi dei probabili concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Nel cast potrebbero entrare: Matilde Brandi, Loredana Lecciso, Shalpy, Lorenzo Riccardi, Mariano Catanzaro, Andrea Melchiorre, Cicciolina, Claudia Galanti, Adriana Volpe, Giucas Casella, Divino Otelma.