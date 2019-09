Grande Fratello Vip 2019, rivelato il nome del primo concorrente ufficiale

Cast Grande Fratello Vip 2019, ecco il primo concorrente ufficiale: ha già esperienza nei reality show

Non dovrebbe mancare molto all’inizio della quarta edizione, motivo per cui è grande l’attesa di scoprire i nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2019. Oggi è stato svelato il nome del primo di loro che pare sia ufficiale, ma naturalmente non è arrivata nessuna conferma da parte dei canali ufficiali del reality show. Si tratta comunque di un volto noto, insomma di una persona che possiamo di sicuro chiamare Vip. Al Gf Vip potrebbe dare tanto e chi si ricorda di lei, esatto è una donna, nelle sue precedenti partecipazioni ai reality è già pronto a seguirla 24 ore su 24 in televisione. La diretta infatti non dovrebbe interrompersi alle due di notte, come succede nelle ultime due edizione del Gf non Vip.

Grande Fratello Vip 2019, Antonella Elia tra i concorrenti?

Ma veniamo al concorrente ufficiale del Gf Vip 2019: di chi si tratta? Rullo di tamburi… Antonella Elia! A fare il suo nome è stato BitchyF, che con un’anteprima ha rivelato la partecipazione della Elia alla prossima edizione del Grande Fratello dedicato ai personaggi famosi. Gli appassionati dei reality non avranno di sicuro dimenticato la partecipazione di Antonella all’Isola dei famosi: la lite con Aida Yespica è ancora viva nei ricordi dei fan dell’Isola! Potrebbe accadere un episodio simile nella Casa del Grande Fratello Vip 2019? Ovviamente bisogna augurarsi di no, ma mai dire mai nella vita. Antonella non sarebbe di certo una concorrente di quelle che non si accorgono delle mosche che volano sotto al proprio naso!

Gf Vip 2019, le ultime news sui concorrenti della nuova edizione

In attesa di scoprire i concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 2019, è arrivata la smentita ufficiale di un’opinionista televisiva molto amata. Alfonso Signorini, alla conduzione da solo in questa quarta edizione dopo l’addio di Ilary Blasi, avrà senz’altro studiato un cast promettente e in grado di catturare l’attenzione del pubblico. Non resta che attendere per scoprire tutti i concorrenti del Gf Vip 4!