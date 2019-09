Grande Fratello Vip 2019 concorrenti, Karina Cascella ci sarà? La verità

Grande Fratello Vip 2019, tra i concorrenti ci sarà anche Karina Cascella? Le ultime news sui probabili protagonisti

Karina Cascella al Grande Fratello Vip 2019? Tutti si fanno la stessa domanda nelle ultime settimane, proprio perché voci di corridoio vorrebbero l’opinionista tra i concorrenti della quarta edizione. Non ci sono ancora nomi ufficiali, forse perché il Gf Vip quest’anno partirà un po’ più tardi rispetto al solito, ma il toto nomi non può mancare. Al momento, le news sul cast del Gf Vip 2019 riguardano più i rifiuti che i contratti firmati tra la produzione e il concorrente in questione. Il pubblico spera di vedere persone interessanti nella Casa e di sicuro una di queste sarebbe Karina, da sempre ritenuta un personaggio televisivo perfetto per i reality show. Ma ci sarà oppure no? Finalmente abbiamo risposta a questa domanda!

Gf Vip 2019, Karina Cascella non sarà una concorrente: “Non parteciperò”

A chiarire la questione ci ha pensato proprio Karina, che oggi ha risposto alle domande dei fan su Instagram. Tra queste ce n’era una sul Gf Vip e le è stato chiesto se ci sarà oppure no fra i concorrenti. Lei ha negato categoricamente: “Assolutamente no! E non capisco come mai ci sia il mio nome tra i concorrenti”. Forse il suo nome c’è perché è tra le più attese in un reality, ma lei non si allontanerebbe da sua figlia Ginevra per il momento. Quando la bimba sarà più grande, mai dire mai! Comunque Karina ha aggiunto: “È davvero divertente a volte leggere che sarai in una trasmissione e invece tu non ne sai nulla! Io in questo caso. Rispondo una volta per tutte perché leggo la notizia ovunque. Non parteciperò al Gf Vip”.

Concorrenti Grande Fratello Vip 2019: le ultimissime sul cast

Dunque possiamo rinunciare all’idea di vedere Karina Cascella concorrente al Grande Fratello Vip, almeno nell’edizione 2019. Vi ricordiamo che alla conduzione del reality show quest’anno ci sarà Alfonso Signorini, che era comunque co-conduttore con Ilary Blasi nelle passate edizioni. Gli opinionisti? Ci sono un paio di nomi, ma è tutto da vedere ancora. Per quanto riguarda i concorrenti del Grande Fratello Vip 2019, invece, sappiamo che Gessica Notaro ha detto “no” nonostante un importante cachet.