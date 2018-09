Grande Fratello Vip 2018: svelato il nome del primo concorrente

Grande Fratello Vip 2018, salta fuori il nome del primo concorrente: l’indiscrezione

Svelato il nome del primo concorrente che prenderà parte al Grande Fratello Vip 2018: si chiama Andrea Mainardi ed è uno chef famoso (allievo del grande Gualtiero Marchesi). A pubblicare la notizia è stato il settimanale Chi che, nel suo ultimo numero, ha dato per certa l’entrata di Mainardi nella Casa più spiata d’Italia. L’indiscrezione del giornale di Alfonso Signorini, però, non è stata ancora confermata (o smentita) dalla produzione del programma. Certo è che, essendo Signorini uno dei co-conduttori del reality e Parpiglia (giornalista di Chi) uno degli autori, di mettere in dubbio la fonte di questo scoop non ci pare il caso.

Grande Fratello Vip 2018: lo chef Andrea Mainardi entra nella Casa

Salvo cambiamenti dell’ultimo momento, come riportato nella rubrica Chicche di Gossip di Chi, “A spadellare nella Casa del Grande Fratello Vip per la prima volta ci sarà uno chef”. Andrea Mainardi è già noto al pubblico del piccolo schermo soprattutto per le sue apparizioni a La Prova del Cuoco dove, ospite di Antonella Clerici, ha in più occasioni intrattenuto i telespettatori con le sue ricette e i suoi consigli culinari. Al GF Vip, però, i suoi fan potranno avere finalmente modo e occasione di conoscerlo più approfonditamente, scoprendo sicuramente dei lati inediti del suo carattere. In fondo, stando 24 ore su 24 dentro le stesse mura, dubitiamo a credere che si limiterà a parlare solo di cucina.

Grande Fratello Vip: Francesco Monte tra i possibili concorrenti

Tra i possibili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip vi sono alcuni nomi che, più degli altri, hanno già attirato l’attenzione. Tra tutti, per esempio, tanto si è detto e scritto sul probabile ingresso nella Casa di Francesco Monte. Sul web, nello specifico, gli utenti sembrerebbero essere divisi sull’argomento. Da un lato, infatti, c’è chi pensa che il ragazzo meriti una seconda possibilità dopo l’Isola dei Famosi mentre, dall’altro, c’è anche chi non si è detto entusiasta della cosa. L’ex tronista, qualora prendesse parte al reality, riuscirà a conquistare anche i più scettici? Staremo a vedere.