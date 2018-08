Grande Fratello Vip 2018: Miriana Trevisan non sarà nel cast

Grande Fratello Vip: Miriana Trevisan non entrerà nella Casa più spiata d’Italia

Miriana Trevisan non sarà nel cast del terza edizione del Grande Fratello Vip. Dunque, per ora la nota showgirl italiana non tornerà in televisione. È lei stessa a rivelarlo attraverso una Storia su Instagram. L‘ex valletta di Mike Bongiorno ha chiaramente smentito le ultime notizie sulla sua partecipazione al reality. Miriana non solo annuncia che non farà parte del cast della terza edizione del noto programma, ma rivela anche di essere molto contenta dell’uscita del suo libro. In questi giorni non si parla d’altro che dei cast delle nuove edizioni dei reality. In particolare, abbiamo visto su Spy qualche nome riguardante sempre la versione Vip del programma condotto da Ilary Blasi. Scendendo nel dettaglio, si parla di Francesco Monte e dell’attrice Barbara De Rossi. Non solo, in questi giorni, è uscita anche fuori la notizia sulla possibile partecipazione delle Donatella, che dopo aver vinto una passata edizione dell’Isola dei Famosi potrebbero essere pronte a rimettersi in gioco con questa nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip: Miriana Trevisan smentisce la sua partecipazione

La versione Vip del noto reality non vedrà la partecipazione di Miriana Trevisan. A smentire la sua entrata nella Casa più spiata d’Italia è la stessa showgirl. “Nessun Grande Fratello Vip”, ha annunciato senza troppi giri di parole l’ex valletta di Mike Bongiorno. Nel frattempo, però, Miriana si dichiara felice per un altro sogno che sta per realizzare: “Invece sono molto contenta del mio libro in uscita tra poco”. Così, conclude la sua Storia su Instagram la Trevisan. Il suo nome era comparso in questi giorni a fianco a quello di Barbara De Rossi. Al momento, l’attrice non ha ancora né confermato né smentito la sua partecipazione, al contrario di Miriana.

Grande Fratello Vip 2018 cast: ancora incertezze sui concorrenti

Ancora non ci sono certezze per quanto riguarda il cast della nuova edizione del noto reality. Mentre Miriana smentisce la sua partecipazione, Gabriele Parpiglia nega anche la presenza di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi non entrerà nella Casa più spiata d’Italia come concorrente. Ma ci potrebbe essere la sua ex, Silvia Provvedi, accompagnata dalla gemella Giulia. Non ci resta che attendere per avere ulteriori conferme sul cast.