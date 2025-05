Grande Fratello, via Beatrice Luzzi: chi è la sostituta (top), l’indiscrezione

Il Grande Fratello si è da poco concluso, ma è già tempo di pensare alla prossima edizione che Mediaset riproporrà a settembre su Canale 5. Pochi dubbi su chi sarà il conduttore. Nonostante qualcuno abbia sussurrato che Alfonso Signorini avrebbe potuto essere defenestrato, sarà di nuovo l’ex direttore di Chi Magazine a capo del ‘carrozzone’. Dovrebbe invece scattare il turnover per quel che riguarda il parterre delle opinioniste. Probabile che Cesara Buonamici rimanga al suo posto, per garantire la quota ‘serietà’ e ‘anti trash’ che tanto piace a Pier Silvio Berlusconi. Chi invece dovrebbe essere sostituita, almeno stando a quanto rivelato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, è Beatrice Luzzi.

Venza, con una storia Instagram, ha sostenuto che l’attrice ed ex concorrente del GF non sarà confermata e che Mediaset avrebbe già individuato la sua sostituta, vale a dire Stefania Orlando. La conduttrice romana conosce perfettamente i meccanismi del reality show più spiato d’Italia avendovi partecipato due volte. La prima quando il format era riservato ai soli Vip (quell’edizione fu vinta dal suo amico Tommaso Zorzi), la seconda è quella che si è conclusa poche settimane fa. Se quanto detto da Venza sarà confermato, la Orlando, al pari della Luzzi, otterrebbe una ‘promozione’.

Il Grande Fratello boccheggia, ma non è ancora ora di chiudere

Perché il Grande Fratello non chiude? La domanda l’hanno posta migliaia di telespettatori negli ultimi mesi. La risposta è semplice: perché seppur rispetto alle edizioni precedenti gli ascolti sono calati, i risultati rimangono oltre la sufficienza. Inoltre c’è da considerare che si tratta di una trasmissione che ‘deborda’ ben oltre la prima serata, generando engagement sui profili social e sul sito web di Mediaset.

Tra l’altro il GF è il solo reality Mediaset che continua ad avere dell’appeal assieme a L’Isola dei Famosi. Disastrosi invece i nuovi progetti presentati in questa stagione: sia La Talpa sia The Couple, per via di ascolti ‘horribilis’, sono stati fatti terminare con largo anticipo rispetto alle previsioni. Meglio invece L’Isola condotta da Veronica Gentili: al momento lo show dei naufraghi sta tenendo, nella seconda puntata ha ottenuto il 17.5% di share.