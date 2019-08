Grande Fratello, Veronica Satti: “Ho attraversato un momento difficile”

Veronica Satti ha rivelato di aver attraversato un momento molto difficile. Scopriamo insieme che cosa ha detto

Grazie al Grande Fratello 15, abbiamo avuto la possibilità di conoscere meglio Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo. La ragazza, inizialmente, non era in buoni rapporti con suo padre ma fortunatamente, anche grazie all’aiuto di Barbara d’Urso, è riuscita a riabbracciarlo ed ha iniziato con lui una nuova vita. Padre e figlia oggi sono inseparabili, e per Veronica la presenza di suo papà è molto fondamentale tant’è che lo segue ovunque, anche durante i suoi tour. La Satti è davvero molto orgogliosa di lui, non a caso proprio sulle sue Instagram Stories lo ha definito una vera e propria rock star e lo ha lodato per la sua forza e volontà d’animo che ogni giorno lo spinge a fare spettacoli e ad incontrare i tantissimi fan che ha in giro per l’Italia. Beh, del resto, Bobby Solo per la musica italiana è una vera e propria istituzione. Un nome, il suo, che rimarrà nella storia.

Veronica Satti si confessa: “Sono stata molto male ma l’ho superato grazie a papà e la rock family”

Oggi Veronica ha fatto delle Instagram Stories tramite le quali ha parlato con i suoi fan che le hanno posto delle domande. La ragazza così, tra le tante cose di cui ha parlato, ha rivelato di aver attraversato un momento molto difficile e di esserne uscita grazie all’aiuto di suo padre, della sua famiglia e dei suoi amici. La dolce Veronica a chi le ha chiesto come sia andato il tour con suo padre ha risposto così: “È stata una vacanza di famiglia per lo più. Un’altra volta voglio essere sincera con voi. Stavo attraversando un momento psico fisico molto difficile, ero caduta nuovamente nello strike mentale che chiamo baratro e mio papà insieme a Tracy e Lil Bro e tutte le persone che ho incontrato in questi giorni, da chi mi ha fatto divertire a tutto l’affetto che ho ricevuto, gli abbracci, papà e tutto questo mi hanno riportato su da quel rabbit hole in cui ero finita nuovamente. Non c’è bisogno che io spieghi, chi mi segue sa di cosa sta parlando di quali sono i miei momenti dove non c’è luce. Ora sto molto meglio. La rehab Boobby on tour with rock family ha funzionato. Grazie Famiglia”.

“Mi sarei dovuta sposare a breve, per ora mi è difficile impegnarmi ancora”, le parole di Veronica

Qualche mese fa, Veronica si è lasciata con la sua storica fidanzata Valentina. Ma oggi, come stanno le cose? La Satti avrà trovato un nuovo amore? A rivelare la verità è stata sempre lei tramite il suo Instagram: “Penso che quando una storia finisca, nessuno abbia il diritto di decidere quando un’altra persona possa incominciare ad essere nuovamente felice. Ma è anche vero che io mi sarei dovuta sposare a breve quindi trovo impossibile, per me, riuscire ad impegnarmi nuovamente con un’altra persona. Certi amori ti si aggrappano addosso e non basta una doccia per mandarli via, così. Uno va avanti, per carità, però impegnarsi è diverso”.

Veronica Satti e il meraviglioso messaggio: “Bisogna imparare a bastarsi”

Infine, la figlia di Bobby Solo ha lanciato un messaggio importante: “Vi sembrerà scontato ma è proprio vera la frase ‘bisogna imparare a bastarsi’. Io poi non ho mai creduto nell’altra metà della mela. Per me noi siamo completi e l’altra persona, al massimo, dà una qualità maggiore alla nostra vita, che è una cosa ancora più bella”.