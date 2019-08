Gf, Valentina Vignali e Daniele Dal Moro: i fan festeggiano la loro amicizia

Tra Valentina Vignali e Daniele Dal Moro l’amicizia si fa sempre più forte. E i fan si mostrano felicissimi per loro

Si sono conosciuti durante l’ultima edizione del Grande Fratello, condotto da Barbara d’Urso, e non si sono più lasciati. Stiamo parlando di Valentina Vignali e Daniele Dal Moro, due ragazzi giovanissimi tra cui è nata una grande amicizia, quasi fraterna. Il loro feeling particolare non è passato inosservato già nella casa di Cinecittà, tant’è che in tantissimi avevano pensato che tra i due sarebbe potuta nascere addirittura una storia d’amore. Valentina e Daniele, infatti, passavano tantissime ore a chiacchierare e a confidarsi fortificando cosí il loro bellissimo legame. E una volta fuori dal reality i due non si sono persi di vista, anzi. Continuano a vedersi sempre più spesso e sui social si scambiano sempre commenti pieni di ironia ed affetto. I più maliziosi sono arrivati addirittura a chiedere ad entrambi se fosse nato qualche sentimento più forte dell’amicizia ma così non è. La Vignali, infatti, è fidanzatissima mentre Daniele ha da poco concluso la sua love story con Martina Nasoni, la vincitrice del GF 16.

Valentina e Daniele insieme a Roma: i commenti dei fan

Di recente Valentina Vignali e Daniele Dal Moro si sono visti a Roma. I due hanno scattato e postato sui loro profili social delle foto bellissime che li ritraggono insieme sereni e felici. E i loro fan, ovviamente, sono letteralmente impazziti. Tanti di loro gli hanno lasciato dei commenti meravigliosi: “Siete bellissimi insieme“, “siete la dimostrazione che l’amicizia tra uomo e donna esiste“, “anche io vorrei un’amicizia come la vostra“. Qualcuno invece si augura che tra i due nasca qualcosa di più: “State così bene insieme! Siete una coppia mancata“.

Valentina Vignali e Daniele Dal Moro insieme, Martina Nasoni è gelosa?

Vedendo i due ragazzi insieme felici e spensierati qualcuno ovviamente si è domandato che cosa ne pensasse Martina Nasoni, visto che ha da poco chiuso proprio con il Dal Moro. Che sia gelosa o in collera con Valentina Vignali? Ma assolutamente no. Proprio ieri sera Martina ha dedicato alla cestista un pezzo della canzone di Coez La musica non c’è scrivendole: “Volevo dirti tante cose ma non so dove iniziare“. Dunque, al contrario di quello che qualche malpensante può pensare, tra le due ragazze va tutto bene.