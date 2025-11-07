Grande Fratello, Valentina lascia Domenico: lui ci ricasca con Benedetta

Benedetta Stocchi al Grande Fratello dichiara sempre in diretta di volersi togliere da questo triangolo amoroso, ma è ancora oggi una presenza fissa e costante. Allo stesso tempo, Domenico D’Alterio non dà importanza ai sentimenti e le richieste di Valentina Piscopo e fa ciò che gli pare. Qual è la soluzione più accreditata attualmente? Che Valentina lasci Domenico. Ed è ciò che accade. La Piscopo in queste ore condivide un lungo messaggio, tramite il quale dice di aver deciso di aver lasciato, fuori, D’Alterio.

Valentina è entrata nella Casa per avere una situazione più chiara e qui è stata accusata di voler sfruttare il tutto per visibilità. Ancora è acceso il sospetto che vede lei e Domenico d’accordo per creare queste particolari dinamiche. Intanto, Benedetta è sempre di più nella bufera e nella scorsa puntata è stata colpita anche da Simona Ventura. La salumiera, però, non si ferma e con Domenico sembra tornare tutto come prima, senza alcun rispetto per la presunta sofferenza di Valentina.

Ciò è accaduto proprio in queste ore, quando c’è stato un nuovo contatto fisico tra i due. Sono tornati a parlarsi e a scherzare insieme, senza farsi problemi dopo l’uscita di Valentina. E fin qui nulla di strano, anche perché convivono nella stessa casa e hanno più volte dichiarato di volersi molto bene. Ma ecco che è un gesto in particolare a catturare di nuovo l’attenzione del pubblico e, ovviamente, quella di Valentina. Durante dei giochi in piscina, Domenico ha preso sulle sue spalle proprio Benedetta per la lotta in acqua.

Un gesto intimo, che questa volta porta la Piscopo a prendere questa decisione, che non si sa se sia definitiva oppure no. Ci si aspetta, pertanto, che faccia nuovamente il suo ingresso nella prossima puntata del Grande Fratello, di lunedì, per informare D’Alterio, il padre di sua figlia. Usando sempre il suo profilo Instagram ufficiale, dove ormai Valentina non parla d’altro che di questa vicenda, con numerosissime Storie e post condivisi ogni giorno, ammette di avere tante domande, alle quali non riesce a darsi una risposta.

Tra tutti solo lei non riesce a darsele. Sono uscite varie segnalazioni che vedono Domenico fuori provarci con varie ragazze sui social network. Inoltre, D’Alterio non si fa problemi a farla soffrire continuando a stare vicino a Benedetta. Quali risposte sta ancora cercando Valentina? Non si sa. Fatto sta che ora chiede al pubblico di non inviarle più foto e video che vedono Domenico e Benedetta vicini, in quanto lei vede e osserva tutto da casa.

“Il rispetto porta rispetto! Io personalmente, Valentina, metto fine a tutta la mia Storia”, così annuncia di aver lasciato D’Alterio. Valentina aggiunge di non voler passare per quella che non è, in quanto non le sta bene. Bisogna ora capire se effettivamente questa sarà davvero la fine di questa infinita storia. Va anche considerato che Domenico è attualmente presente al televoto a eliminazione e rischia di uscire lunedì.