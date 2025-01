Grande Fratello, ultimo scoop: Pamela Petrarolo rientererà in gioco

La puntata di mercoledì 8 gennaio del Grande Fratello si prospetta davvero una delle più attese di sempre, continuano ad arrivare notizie e scoop: l’ultima? Pochi minuti fa è stato annunciato il rientro in gioco di Pamela Petrarolo. Ma lei e Ilaria Galassi torneranno in duo o dobbiamo aspettarci altri colpi di scena? Dalla casa si fanno sfuggire altri spoiler.

Oggi ne sono successe mille nella casa più spiata d’Italia: l’annullamento del televoto in previsione dei provvedimenti disciplinari è solo il primo dei temi che vedremo mercoledì. Dopo l’ormai famoso lancio del bollitore di Helena, le provocazioni di Jessica, Alfonso Signorini dovrà mettere la casa davanti alla decisione del Grande Fratello. Poi c’è stata la questione Lorenzo Spolverato, che ha deciso di eleggersi a capobranco, annunciando di voler far partire una vera e propria strategia di gruppo per far esasperare la modella brasiliana. E dopo la scorsa puntata, si torna a parlare di Pamela Petrarolo. L’ex di Non E’ La Rai aveva improvvisamente abbandonato la casa dopo aver ricevuto notizie preoccupanti da casa, ora tornerà in gioco.

Pamela Petrarolo rientra in gioco: peccato però che Ilaria…

Ormai al Grande Fratello la legge di chi esce e resta fuori non vale più, tutti entrano ed escono a piacimento. Anche Pamela Petrarolo rientrerà in gioco mercoledì sera, dopo aver risolto le problematiche familiari che l’hanno costretta a uscire. Secondo i telespettatori però, in questi giorni si sarà fatta anche un’idea di quello che la gente pensa, avrà letto i social e ora tornerà nella casa con tutto un’altra strategia. Non è però escluso che rientrerà in gioco in solitaria, visto che in casa hanno spoilerato che Ilaria Galassi abbandonerà proprio mercoledì. Dopo l’ultima puntata e la litigata (e la presunta aggressione a Helena), Ilaria aveva già parlato di un ritiro ”consigliato”, ma a renderlo ufficiale è stata Zeudi. L’ex Miss Italia, tra sé e sé ha commentato ”Peccato che Ilaria uscirà”.

Insomma, tra chi entra e chi esce questa edizione del Grande Fratello rischia di finire nella lista nera, altro che la bella tv senza trash e priva di discussioni che Piersilvio Berlusconi si auspicava di costruire. Se però da una parte qualcuno ritiene che tutti i drammi successi siano un pessimo esempio, una vergogna per la televisione, c’è anche chi si sta appassionando al reality proprio per queste vicende animate, che rimandano ai vecchi fasti del Grande Fratello, pieno di litigate anche parecchio aggressive.