Grande Fratello, torna CasaChi: a chi sarà affidata la conduzione

Pronti, partenza, via. Domani, martedì 19 settembre, prenderà definitivamente il via la nuova stagione di Casa Chi Grande Fratello, il celebre format social del magazine Chi interamente dedicato al reality show condotto da Alfonso Signorini. Una spazio destinato totalmente al racconto delle dinamiche e dei dietro le quinte della celebre trasmissione di Canale 5. Ecco chi vedremo al timone per questa edizione del format.

Sophie Codegoni riconfermata alla conduzione di CasaChi

Ebbene si, anche quest’anno alla conduzione di CasaChi speciale Grande Fratello vedremo Sophie Codegoni. L‘influencer ed ex gieffina, diventata da poco mamma di Celine Blue e che, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbe recentemente rinunciato a partecipare alla prossima edizione di Pechino Express, si destreggerà ancora una volta tra commenti alle dirette TV, rivelazioni di retroscena spinosi sui concorrenti, curiosità, backstage e anche numerose interviste a opinionisti, concorrenti ed ex partecipanti del reality show.

Quest’anno infatti non saranno protagonisti del format solamente i partecipanti del Grande Fratello, ma anche personaggi noti del mondo della televisione, musica e del cinema.

Quello della Codegoni sarà un grande ritorno dovuto all’enorme successo riscosso nel corso della passata edizione del format. Ma non solo la conduttrice è stata riconfermata: anche l’ormai collaudato duo di giornalisti della redazione di Chi, Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri, riprenderanno il loro posto e lo stesso discorso vale anche per Maurizio Poletti, alla regia, e Claudia Cerea, al coordinamento organizzativo.

Esattamente come lo scorso anno i video talk andranno in onda sul profilo Instagram del magazine Chi e, a fare compagnia ai numerosi fans e telespettatori del celebre reality show, si saranno ben 2 puntate alla settimana con ospiti esclusivi e nuove rivelazioni sulla Casa più spiata d’Italia e i suoi coinquilini. E a proposito di conferme, ci sarà anche il ritorno su Instagram di Casa Chi Vox Populi, condotto da Gilberto Savini. Il videomaker andrà in giro per le piazze Italiane insieme ad artisti e talent social per intervistare il pubblico di Canale 5 e raccogliere i preziosissimi pareri dei telespettatori.