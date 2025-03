Grande Fratello, Tommaso: il vero motivo del segui tolto a Signorini

Tommaso Franchi è stato uno dei protagonisti di quest’ultima edizione del Grande Fratello. Il concorrente ha dovuto abbandonare la Casa quasi ad un passo dalla finale e, dopo la sua uscita, avrebbe interrotto il rapporto con gli altri. In molti, difatti, hanno notato come l’ex gieffino abbia smesso di seguire sui social diversi coinquilini, nello specifico Lorenzo Spolverato, Luca Giglio, Shaila Gatta, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli. Inoltre Franchi ha tolto il follow anche al conduttore Alfonso Signorini. Ospite a Casa Chi, Tommaso ha rivelato il vero motivo dietro questo suo gesto. Ha inoltre risposto in merito al segreto con Mariavittoria Minghetti di cui si era chiacchierato mentre era nel reality.

L’ex concorrente ha esordito affermando come non riesca a spiegarsi come delle sue piccole mosse siano riuscite a scatenare tutto questo chiacchiericcio. Ha poi dichiarato di non avere nulla contro il conduttore, ma di aver smesso di seguirlo semplicemente perché non lo conosce bene. Stando alle sue parole, quando lo conoscerà meglio tornerà a seguirlo in quanto mantiene il follow soltanto alle persone che conosce davvero. Ha poi aggiunto come non sia un segui sui social a definire l’amicizia tra due persone.

Gli è stato poi chiesto quale fosse il segreto tra lui e Mariavittoria Minghetti di cui si è parlato tanto. Tommaso si è mostrato confuso, rispondendo come non vi fosse alcun segreto tra loro. Poco dopo ha parlato della gelosia della gieffina, specificando come non voglia darla a vedere. Ha poi definito la ragazza una bella persona. In quanto a Giglio, con cui aveva legato molto nella Casa, ha rivelato di essere rimasto deluso. Franchi ha difatti rivelato di essere rimasto ferito dopo aver scoperto alcune cose dette dall’ex coinquilino.