Grande Fratello, “Tina e Gianni opinionisti”: scoop su richiesta di Blasi manda in tilt

Spuntano i nomi di Tina Cipollari e Gianni Sperti come eventuali opinionisti del Grande Fratello Vip 2026. Sarebbe una mossa per nulla scontata e alquanto piacevole, visto che già molti telespettatori stanno facendo i salti di gioia a questa eventualità. Maria De Filippi non li abbandona, anzi li tiene saldi nelle loro sedie da opinionisti di Uomini e Donne, nel suo dating show. Come già ha detto lei in passato, non ha alcuna intenzione di sostituirli.

Il programma di Canale 5 d’altronde funziona anche per la loro presenza, che riesce ad arricchire le varie puntate. I due volti fissi del Trono Classico e del Trono Over potrebbero ora approdare nel reality show della prima serata di Mediaset, mantenendo sempre quel ruolo. Come riporta Giuseppe Porro su Instagram, pare che sia stata Ilary Blasi a chiedere la presenza di Tina e Gianni nel programma del prime time.

La maggior parte dei commenti dà un risultato positivo, con vari fan di Uomini e Donne che già immaginano la loro presenza come un valore aggiunto al reality show. D’altronde, in questo momento, il Grande Fratello Vip ha proprio bisogno di una scossa positiva, visto ciò che sta accadendo con il caso di Alfonso Signorini. A dare una piccola speranza che ciò potrebbe davvero accadere è stato Lorenzo Pugnaloni.

L’esperto del dating show di Maria De Filippi ha risposto alla domanda di un fan, che gli ha appunto chiesto delucidazioni sulla probabile presenza della Cipollari come opinionista del reality condotto da Ilary Blasi. Nel farlo, Pugnaloni non ha escluso questa possibilità. Questo perché “Tina avrebbe chiesto di far nuove cose in TV”. La storica opinionista, in effetti, ha iniziato questo 2026 nella prima serata di Canale 5, dove ha svolto il ruolo di inviata con Maria De Filippi e Giovannino a Striscia la Notizia.

“Dunque, come opinionista o come ospite speciale potrebbe essere meno utopistico di quanto pensiate”, ha concluso l’esperto di gossip. Uno scoop che fa felici molti fan, questo, e che potrebbe generare effettivamente un bel colpo di scena. Nella Casa più spiata d’Italia, inoltre, dovrebbero entrare dei volti già noti ai due storici opinionisti. In particolare, si parlava dell’ormai certa presenza di Armando Incarnato.

Il discusso ex cavaliere del Trono Over è presente nella lista dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini. Si pensa che non tutti i nomi saranno presenti. Farebbe eccezione appunto Armando. Inoltre, si parla anche di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Meno probabile risulta a oggi la presenza di Sara Gaudenzi, che ancora naviga nel buio nel suo percorso sul Trono.