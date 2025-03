Grande Fratello, “Superchicche” in crisi. Shaila, Chiara e Zeudi a muso duro

Solo nell’ultima puntata hanno ricevuto i complimenti di Alfonso Signorini per il loro rapporto, adesso invece Shaila, Chiara e Zeudi sono in crisi nera nella casa del Grande Fratello. Le tre ragazze in questi giorni si sono allontanate e tutto è cominciato nel momento in cui Zeudi si è scontrata con alcuni inquilini durante una partita a biliardino. Shaila e Chiara, pur essendo sue amiche, si sono sentite in dovere di difendere gli altri e non lei, questo ha gettato Zeudi nello sconforto e l’ha portata ad allontanarsi. Questo fino a che, la scorsa notte, Shaila non ha preso da parte Zeudi e l’ha attaccata senza farle sconti: “Ti ho osservata in questi giorni e ho capito che tu stai giocando, mi hai solo usata per i tuoi scopi“.

Delle parole che hanno fortemente ferito Zeudi, che successivamente si è sentita anche accusata di non aver cercato amici nella casa ma alleati, proprio per questo motivo si è ritrovata in complicità con Shaila dopo la sua rottura con Lorenzo. L’ex velina le ha fatto notare infatti che ha esternato un pensiero preciso su Spolverato solo dopo che loro due si sono lasciati, quasi come se avesse visto in Shaila una alleata per andare contro al primo finalista. Zeudi è scoppiata in lacrime, raccontando di essersi allontanata da loro soltanto perché aveva bisogno di stare un po’ da sola con i suoi pensieri e non perché fosse arrabbiata con loro, aveva bisogno di prendersi del tempo e basta.

Grande Fratello, Zeudi e Chiara ai ferri corti

Dopo questo scontro tra Shaila e Zeudi, Chiara che era rimasta lì in silenzio per tutto il tempo, si è aggiunta all’attacco contro Zeudi dicendole di essersi sentita sminuita. Durante il confronto tra le due ragazze, infatti, Chiara ha intuito che a Zeudi interessasse più il punto di vista di Shaila piuttosto che il suo. Zeudi ha provato a farle capire che non è così che stanno le cose e che stava solo aspettando di finire il confronto con Shaila prima di cominciarlo con lei.

Chiara, nervosa come non mai, è stata presa da parte da Shaila che ha cercato di calmarla: “Io non le credo più, non lo vedi come ricorda tutto e sta attenta alle telecamere?“. Dunque, nonostante il confronto durato ore in cui Zeudi ha anche pianto e intenerito la Gatta, il suo pensiero rimane invariato. Adesso non rimane da fare altro che attendere la prossima puntata e scoprire che cosa succederà.