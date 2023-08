Grande Fratello, storico tronista contro Pier Silvio: “Scelte ridicole”

Il Grande Fratello si prepara a ripartire. Lunedì 11 settembre avrà inizio la nuova edizione, che si preannuncia ricca di cambiamenti. Non solo un cast diviso tra vip e nip, ma nella scelta dei protagonisti gli autori del reality di Canale 5 hanno dovuto seguire le nuove linee guida dettate da Pier Silvio Berlusconi, intenzionato a lasciare il trash fuori da Mediaset. L’ad dell’emittente milanese, in particolare, avrebbe posto il veto su due tipologie di concorrenti: influencer e creator di Onlyfans.

Grande Fratello, l’ex Uomini e Donne non approva le nuove linee guida

Lucas Peracchi non ci sta e si è sfogato sulle pagine del settimanale Nuovo. Qui, il trentasettenne content creator di Onlyfans ed ex volto di Uomini e Donne ha attaccato le nuove linee editoriali che Pier Silvio avrebbe imposto, spiegando di aver rinunciato a candidarsi al Grande Fratello dopo esserne venuto a conoscenza: “Ho sempre voluto entrare al Grande Fratello, ma questa volta, dopo avere letto certe notizie, non mi sono nemmeno candidato. Non è giusto impedire a chi lavora su OF di partecipare a certi programmi, è ridicolo” ha detto.

Lucas Peracchi, molto attivo sul suo profilo Onlyfans, ha spiegato che escludere creator di questo tipo dai reality sarebbe ridicolo in primis dal punto di vista della coerenza, dato che questi programmi “mandano in onda monologhi contro il razzismo, l’omofobia e per il femminismo“, per poi andare ad escludere coloro che lavorano con Onlyfans. Peracchi ha quindi continuato: “Escludere gente come me sarebbe una forma di discriminazione, falso moralismo. Non si può giudicare una persona in base a quel che fa sui social“.

In seguito è arrivata una proposta da parte del content creator in merito alle logiche alla base dei casting per i reality: “Si potrebbero fare casting più approfonditi, in modo da capire se un personaggio ha una storia interessante, senza giudicarlo dai social. Magari è una persona sveglia proprio perché è riuscito ad avere successo grazie a questo tipo di canali“.

Grande Fratello, il cast e i rumor

Proprio sul cast della nuova edizione del Grande Fratello, nelle ultime ore, stanno circolando numerosi rumor e non solo. Nella giornata di martedì 22 agosto, ad esempio, è stato ufficializzato il primo concorrente: Alex Schwazer, noto marciatore che ha dato disponibilità con tanto di promessa da parte di Signorini di poter continuare i suoi allenamenti in vista delle prossime Olimpiadi. In attesa di altre ufficialità, sono diversi i nomi accostati alla Casa più spiata d’Italia.

Tra i papabili ci sarebbero Giampiero Mughini, Fiordaliso, Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e non solo. Recenti indiscrezioni vedrebbero anche Cristina Scuccia, ex concorrente de l’Isola dei Famosi, prossima a varcare la porta rossa.