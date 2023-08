Grande Fratello, storica ex coppia di nuovo insieme: di chi si tratta

Riavvicinamento inaspettato per una storica coppia del Grande Fratello. Di chi si tratta? Di Angelica Livraghi e Ferdinando Giordano, i due ex concorrenti dell’undicesima edizione del reality. Il GF 11 è stato uno dei più seguiti e iconici in tutta la storia del programma, grazie alla sua lunghezza, alle intricate dinamiche e ai personaggi che vi hanno partecipato, una su tutti Guendalina Tavassi. All’interno della Casa più spiata d’Italia, come spesso accade, erano anche nate diverse storie d’amore, tra cui quella tra Angelica e Ferdinando, i quali avevano fatto sognare milioni di spettatori. Tuttavia, una volta finita la trasmissione, la relazione non durò molto a lungo e le loro strade si separarono. Adesso, a distanza di più di un decennio, potrebbe esserci un curioso riavvicinamento tra i due.

Oggi, Angelica Livraghi non lavora più in televisione, bensì è diventata una bravissima toelettatrice. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’ex gieffina è stata legata per ben nove anni a Simone, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Lo scorso anno, nel 2022, la loro storia si è conclusa e la donna è tornata ufficialmente single. Ebbene, nelle ultime ore Angelica ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram che ha letteralmente fatto il giro del web. Nella storia in questione, la si può vedere insieme proprio al suo ex fidanzato, Ferdinando Giordano, mentre le bacia la guancia. Insomma, uno scatto in cui appaiono molto complici.

Da lì, in tantissimi hanno iniziato a ipotizzare un presunto ritorno di fiamma tra l’amatissima ex coppia. C’è da dire, però, che non è la prima volta che i due appaiono insieme in tutti questi anni. Circa un anno fa, Angelica e Ferdinando fecero insieme una diretta Instagram per salutare i fan, al termine della quale si diedero anche un bacio a stampo. Inoltre, secondo alcuni utenti, Angelica sarebbe felicemente fidanzata. Dunque, non è ancora chiaro lo status attuale della loro relazione. Non si sa se gli ex gieffini sono semplicemente diventato buoni amici o se stia veramente rinascendo l’amore. Non resta che attendere una conferma o smentita ufficiale dei diretti interessati per scoprirlo.