Grande Fratello, Sossio rischia la squalifica: ‘censurato’ troppo tardi. Poi le parole non morbide su Serena Enardu

Potrebbe concludersi a breve l’esperienza di Sossio Aruta al Grande Fratello Vip 4. Il compagno di Ursula Bennardo, che ha fatto il suo ingresso pochi giorni fa, ha infatti violato il regolamento del gioco. Nella fattispecie ha dato delle informazioni agli altri inquilini di quel che è accaduto all’esterno della Casa. Ha parlato della situazione Coronavirus e di alcune partite di calcio inerenti alla Serie B. A captare il fatto e le dichiarazioni dell’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne è stato Fanpage.it che ha inoltre notato come la regia del GF, non appena si è accorta di quanto stava accadendo, ha staccato e poi richiamato l’uomo nel magazzino. Peccato che ormai le esternazioni fossero state sentite. Resta ora da capire se sarà usato il pugno di ferro oppure se, come con Asia Valente, basterà un’ammonimento. Signorini, però, è stato chiaro nella puntata andata in onda un paio di giorni fa: “Stop alle concessioni”. Si resta in attesa del responso dello show. Sossio ha poi parlato di Serena Enardu e…

Coronavirus e partite di calcio: Sossio potrebbe essere estromesso dal GF Vip 4

“A Milano girano con le mascherine, Lombardia, Veneto, Umbria ed Emilia Romagna. Al sud no, a Napoli è tutto tranquillo”, ha detto Sossio a Paola Di Benedetto e Asia Valente. Ad altri inquilini ha poi riferito i risultati sportivi del Benevento. “Ci va in Serie A perché è a 20 punti dalla seconda”, ha spifferato, arrestandosi sulla domanda di Fabio Testi relativa al Milan e capendo, probabilmente, di non aver rispettato le regole. Dopo l’accaduto è stato richiamato in magazzino.

Sossio si pronuncia su Serena Enardu

“Io sono abituato a non giudicare nessuno se non lo conosco però lei non lo ha trattato benissimo”, le parole di Sossio su Serena Enardu e il ritorno tra le braccia di Pago. “Doveva cercarlo subito dopo il programma (Temptation, ndr), anche io avevo sbagliato come lei ma sono andata subito a ricercare la mia compagna e ora abbiamo un bambina”, ha aggiunto. Infine ha chiosato: “Io capisco che quando uno è innamorato non riesce ad ascoltare nessuno, capisco perché lui abbia difeso lei dopo l’incontro con il fratello… Però è stata troppo aggressiva, è un peccato, poi non giudico perché non la conosco”.