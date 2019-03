Grande Fratello, la sorella di Icardi nel cast: Wanda Nara non è contenta

By

Grande Fratello 2019 cast: Mediaset chiama Ivana Icardi, sorella di Mauro

Manca poco all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello con Barbara d’Urso. Il reality show partirà su Canale 5 lunedì 8 aprile e il settimanale Oggi ha già svelato il nome del primo concorrente. Si tratta di Ivana Icardi, sorella di Mauro e cognata di Wanda Nara. Anche quest’anno la produzione ha scelto concorrenti a metà strada tra il Vip e il Nip. Stando a quanto si legge sulla rivista, però, l’ingaggio di Ivana non avrebbe reso felice Wanda. La Nara è da mesi in guerra con la cognata, che ha già partecipato alla versione argentina del reality show. Nella Casa più spiata d’Italia Ivana riuscirà a ricongiungersi con Mauro e Wanda come accaduto lo scorso anno a Veronica Satti e Bobby Solo?

Perché Ivana Icardi non ha rapporti con fratello e cognata

Ivana e Mauro Icardi non hanno rapporti da più di un anno, più precisamente da quando la modella ha deciso di partecipare al Gran Hermano Vip (dove si è classificata seconda). Secondo i media sud americani la sua partecipazione avrebbe compromesso la convocazione di Icardi nella nazionale argentina agli ultimi Mondiali di Calcio. Una scelta che avrebbe mandato su tutte le furie Wanda Nara che, invano, avrebbe tentato di far cambiare idea alla cognata. La partecipazione al Grande Fratello italiano comprometterà la già delicata situazione di Icardi con l’Inter?

Gli appelli di Ivana Icardi in tv non sono serviti

Per il momento a nulla sono serviti gli appelli di Ivana a Domenica Live: l’attaccante nerazzurro e la prima donna di Tiki Taka non hanno mai risposto. Lo faranno al Grande Fratello? Non resta che tenere le dita incrociate!