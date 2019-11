Grande Fratello, Simone Coccia su Elena Morali: “Io un santo rispetto a te”

Grande Fratello, Simone Coccia affonda su Elena Morali dopo le dichiarazioni di Daniele Di Lorenzo a Pomeriggio 5 sulla showgirl: riemerge la ruggine

Nella puntata odierna di Pomeriggio 5, Daniele Di Lorenzo ha dichiarato di aver avuto una storia lunga un anno con Elena Morali finita “cinque giorni fa”. Le esternazioni hanno fatto parecchio rumore per il fatto che la showgirl è fidanzata con Scintilla. Chi si è lanciato su quanto detto nel talk di Canale 5 è stato Simone Coccia, ex concorrente del Grande Fratello nonché compagno della politica Stefania Pezzopane. L’intervento dell’ex gieffino non è giunto casualmente ma ha radici lontane. Da quando cioè la Morali entrò nella Casa del GF, accusandolo di aver provato a convincerla a organizzare delle paparazzate oltreché di averci provato con lei mentre era fidanzato.

“Messi a confronto, io, rispetto a te, sono un santo”

“Pensare che questa soggetta qui, che neanche conosco per mia fortuna, venne al mio Grande Fratello a farmi la morale… Senza prove e senza niente”, scrive Simone su Instagram rivolgendosi a Elena. Poi aggiunge: “Prima di venire a fare la morale a me, pensa a te… Morali… Che messi a confronto, io, rispetto a te, sono un santo”. Le parole di Coccia giungono dopo la testimonianza del produttore Daniele Di Lorenzo a Pomeriggio 5. “Ha tradito Scintilla per un anno con me. Mi ha lasciato 5 giorni fa”, le parole dell’uomo.

Daniele Di Lorenzo: “Siamo stati insieme per più di un anno, dall’agosto 2018”

“Siamo stati insieme per più di un anno, dall’agosto 2018. All’epoca era in crisi con Scintilla e si vedeva con un terzo uomo. Per un anno siamo stati insieme, ha arredato la mia casa. Ma mi aveva detto che si sarebbe trasferita dopo la fine di Colorado, perché al pubblico piaceva la coppia con Scintilla”, ha dichiarato Daniele nel talk pomeridiano di Barbara d’Urso. “A settembre 2019 – ha proseguito – mi ha detto che voleva fare il cammino di Santiago, invece mi sono accorto che si vedeva di nuovo con il terzo uomo. Ho chiamato Scintilla per dirgli che da più di un anno Elena lo tradiva con me e con un altro uomo. C’è stata anche una telefonata a tre con Elena e Scintilla e mi è sembrata una follia. Scintilla mi dava consigli su Elena. Assurdo. Poi 5 giorni fa lei mi ha lasciato per telefono e non l’ho più sentita.”