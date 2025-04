Grande Fratello, Signorini via? Sorprendente decisione di Mediaset

Chi condurrà la prossima edizione del Grande Fratello? Alfonso Signorini sarà sostituito oppure riconfermato? A lanciare lo scoop su che prenderà le redini del reality show di Canale 5 è 361Magazine che scrive con assoluta certezza che il giornalista milanese è stato confermatissimo alla guida del programma dai vertici aziendali di Cologno Monzese. E, notizia nella notizia abbastanza sorprendente, non solo Signorini, sempre a detta della testata online, sarà al timone del GF 2025/2026, ma pure dell’edizione 2026/2027. Dunque nessuna rivoluzione in vista per la popolare trasmissione, nonostante il calo di ascolti registrato nei mesi scorsi e nonostante le indiscrezioni che hanno sussurrato che il conduttore avrebbe potuto accasarsi a Pomeriggio 5, andando a prendere il posto di Myrta Merlino.

A rendere ancor più tambureggianti le voci di un ipotetico addio di Signorini al GF sono stati i saluti finali scanditi dallo stesso conduttore durante la finale del reality in onda lo scorso 31 marzo. “Buona vita a tutti e buon Grande Fratello”, ha chiosato il giornalista rivolgendosi al pubblico. Nessun arrivederci, nessun accenno di un ritorno in onda a settembre. Tale dettaglio ha spinto qualcuno a pensare che l'”era Signorini” si fosse conclusa. Nulla di tutto ciò secondo le informazioni in possesso di 361Magazine che rende noto che il giornalista non sarà sostituito, tantomeno ridimensionato.

La testata anzi fa sapere che il conduttore tra poche settimane si rimetterà al lavoro per il cast della trasmissione che tornerà in onda il prossimo settembre, quasi certamente ancora con la formula mixata di nip e vip. Addirittura 361 Magazine, nell’annunciare che Signorini guiderà pure la stagione del 2026/2027 del GF, parla di consacrazione da parte di Mediaset nei confronti del giornalista.

Il ritorno di Signorini alla guida del reality show più spiato d’Italia mette inoltre a tacere le voci che volevano il conduttore pronto a subentrare a Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Il talk show non sta attraversando un buon momento dal punto di vista degli ascolti. Molto probabilmente Mediaset opterà per un cambio al timone della trasmissione. Ma non sarà Signorini, qualora davvero arriverà la sostituzione, a prendere il posto della Merlino. Si sussurra che Veronica Gentili sarebbe in pole position per ricoprire il ruolo.